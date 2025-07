Φοβόμουν ότι θα με σκοτώσει: Η ταλαντούχα κυρία Πατρίσια Χάισμιθ – «Σκοτεινή, τσιγκούνα, μισάνθρωπος»

The Lifestyle

Κεταμίνη, όργια και σκοτεινά πάρτι: Ήταν ο δολοφονημένος ιδρυτής της Cash App, μέλος μιας αίρεσης του σεξ;

Η δολοφονία του ιδρυτή της Cash App, Μπομπ Λι, τον Απρίλιο του 2023 στο Σαν Φρανσίσκο πυροδότησε μια χιονοστιβάδα φημών και θεωριών συνωμοσίας. Ένα νέο βιβλίο, το Last Night in San Francisco: Tech's Lost Promise and the Killing of Bob Lee του Σκοτ Άλαν Λούκας επιχειρεί να ρίξει φως στη σκοτεινή και ολέθρια πλευρά της βιομηχανίας τεχνολογίας