Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μάικλ Τζόρνταν θα συναντηθούν στην Αθήνα! (vid)

Ο πιο διάσημος Έλληνας αθλητής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ένας από τους πιο διάσημους και εκρηκτικούς Youtubers του κόσμου, βρέθηκαν στα Σεπόλια και έκαναν τα γηπεδάκια να πάρουν… φωτιά.

Ο Greek Freak και o Speed, οι οποίοι βρέθηκαν στη γειτονιά του Έλληνα παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης μαζί με τον youtuber έφαγαν με θέα την Ακρόπολη και ο Ishowspeed έκανε την ερώτηση τους… ενός εκατομμυρίου δολαρίων σχετικά με το μέλλον του Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

«Πιθανώς. Θα δούμε. Λατρεύω το Μιλγουόκι», απάντησε ο 30χρονος παίκτης για το αν θα μείνει στην ομάδα του Μιλγουόκι.

Στη συνέχεια ο Γιάννης έπιασε το κινητό του και κάλεσε μια επαφή του από το NBA, λέγοντας στον Speed ότι θα του κανονίσει συνάντηση με τον ίδιο τον Μάικλ Τζόρνταν στην Αθήνα!

Giannis calls one of his contacts from the NBA to arrange Speed meeting Michael Jordan 👀 🔥 pic.twitter.com/HgVD4j6nBT

— Speedy Updates (@SpeedUpdates1) July 10, 2025