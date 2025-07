Φλουμινένσε – Αλ-Χιλάλ 2-1: Στα ημιτελικά με «σφραγίδα» Έρκουλες (vids)

Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η Φλουμινένσε, που επικράτησε της Αλ-Χιλάλ με 2-1, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο «Camping World Stadium» του Ορλάντο της Φλόριντα, και θα περιμένει τον αντίπαλό της ο οποίος θα προκύψει από το ματς της Παλμέιρας με την Τσέλσι.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Έρκουλες που… λύτρωσε την ομάδα του στο 70ο λεπτό της συνάντησης, δίνοντάς της το εισιτήριο για τη φάση των «4», αφήνοντας έτσι εκτός συνέχειας τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Το παιχνίδι ήταν πολύ μοιρασμένο στο πρώτο ημίχρονο, με την Αλ-Χιλάλ να έχει μια ελαφρά υπεροχή, αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, με τις ελάχιστες φάσεις να είναι εκατέρωθεν. Ωστόσο το γκολ δεν έλλειψε, με την Φλουμινένσε να είναι εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 40ο λεπτό με τον Ματέους Μαρτινέλι. O Φουέντες μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον σκόρερ που ωραία κίνηση και σουτ έγραψε το 1-0. Σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

40′ MARTINELLIIIIIIIIIIIII 🇭🇺@FluminenseFC leads 1-0 thanks to a wonder goal from the Brazilian. 🚀 pic.twitter.com/Z23SR61KQY — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

Το δεύτερο μέρος άρχισε όπως τελείωσε το πρώτο, με γκολ. Αυτή τη φορά για την Αλ-Χιλάλ που ισοφάρισε σε 1-1. Δράστης ο Μάρκος Λεονάρντο στο 51ο λεπτό. Ο Νέβες εκτέλεσε κόρνερ, ο Κουλιμπαλί πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να πέφτει πάνω στον Βραζιλιάνο που όμως ήταν ψύχραιμος και με σουτ από κοντά βρήκε δίχτυα.

51′ Marcos Leonardo strikes again! 💥 Al-Hilal levels it early in the second half. This one’s far from over! 😤 pic.twitter.com/ecVMCxAFlH — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

Οι Σαουδάραβες βρήκαν ρυθμό από το γκολ και πίεσαν για δεύτερο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σε μια από τις επικίνδυνες… επισκέψεις της η Φλουμινένσε, μπόρεσε να πάρει ξανά κεφάλι στο σκορ για το 2-1 στο 70′. Ο Έρκουλες βρέθηκε στο σωστό σημείο, μπήκε στην περιοχή και με ωραίο τελείωμα σκόραρε. Στη συνέχεια, όπως ήταν λογικό η Αλ-Χιλάλ πίεσε αρκετά και μετά το 85′ έβαλε στα… καρέ της την Φλουμινένσε που κράτησε «ηρωικά» και έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 2-1 με τους Βραζιλιάνους να παίρνουν τη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά.

70′ HERCULEEEEEES! 💥 Fluminense’s hero goes for it twice, and puts Fluzão back in front! 🇭🇺🔥 pic.twitter.com/8XzEUUoszR — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

Τα ζευγαρώματα στα προημιτελικά:

Φλουμινένσε – Αλ Χιλάλ 2-1

5/7 04:00 Παλμέιρας – Τσέλσι

5/7 19:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν

5/7 23:00 Ρεάλ – Ντόρτμουντ