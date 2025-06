Οι πρώτες ενδείξεις για την ανατολική πορεία των αμερικανικών βομβαρδιστικών B-2 που έπληξαν το Ιράν προέκυψαν στις 22 Ιουνίου στις 03:35 UTC, όταν έξι KC-135 εντοπίστηκαν δυτικά των Χανίων στη Βάση της Σούδας, στη Μεσόγειο Θάλασσα (εικόνα, επάνω, από itamilradar.com).

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Ιουνίου, ώρα UTC (22:13 τοπική ώρα Οκλαχόμα), μια πτήση αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ απογειώθηκε από τη βάση Altus στην Οκλαχόμα.

Τα αεροσκάφη, οργανωμένα σε δύο ομάδες των τεσσάρων, κινήθηκαν βορειοανατολικά προς το Μιζούρι, προσελκύοντας αμέσως την προσοχή των χρηστών του ιστότοπου Flightradar24.

Δεν ήταν η αγάπη για τα αεροπλάνα ανεφοδιασμού που τράβηξε το ενδιαφέρον, αλλά η στρατηγική σημασία της κινητικότητας αυτής, η οποία ενίσχυσε τη φημολογία περί επικείμενης αποστολής βομβαρδιστικών B-2 Spirit σε στόχους εντός Ιράν.

Καθώς τα KC-135 έστριψαν δυτικά και άρχισαν να διασπείρονται νότια της αεροπορικής βάσης Whiteman στο Μιζούρι — όπου φιλοξενείται ο στόλος των βομβαρδιστικών stealth B-2 — ο αριθμός των χρηστών που παρακολουθούσαν τις πτήσεις εκτοξεύτηκε.

Ο κύριος ανεφοδιαστής βρέθηκε στην κορυφή των πιο παρακολουθούμενων πτήσεων παγκοσμίως.

Στο μεταξύ, παρατηρήθηκε και δεύτερη σειρά KC-135 ν’ απογειώνεται από τη βάση Travis στην Καλιφόρνια, ενισχύοντας την αίσθηση ότι βρισκόταν σ’ εξέλιξη μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας.

Ενώ η προσοχή των παρατηρητών είχε στραφεί προς τα δυτικά, η πραγματική αποστολή εξελισσόταν προς τ’ ανατολικά, όπως μεταδίδει το sigmalive.com.

Συνολικά επτά B-2 και δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού κινούνταν διακριτικά χωρίς να εκπέμπουν σήμα μέσω ADS-B ή Mode S, τα οποία καταγράφει το δίκτυο του Flightradar24. Με απλά λόγια: δεν ήθελαν να γίνουν ορατά.

Οπως σημειώνει ο ιστότοπος itamilradar.com, η επιχείρηση κατέστη δυνατή χάρη στη μαζική ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού, την οποία κατέγραψε το Itamilradar μεταξύ 15 και 17 Ιουνίου.

Ιπτάμενα τάνκερ αναπτύχθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές βάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Lajes , Morón και του κόλπου της Σούδας — και τα αεροσκάφη που στάθμευσαν σ’ αυτές τις τοποθεσίες συμμετείχαν ενεργά στην αποστολή.

Αξίζει να σημειωθεί, τονίζει ο ιστότοπος, ότι αρκετά αεροσκάφη ανεφοδιασμού επιχείρησαν από τον κόλπο της Σούδας.

Τρία από αυτά (με αριθμούς εγγραφής KC-135R: 63-7985, 58-0069 και 60-0349 ) πραγματοποίησαν αποστολή πάνω από την κεντρική Μεσόγειο (με τους αναμεταδότες ADS-B απενεργοποιημένους) και επέστρεψαν στη Σούδα γύρω στις 05:00 CEST.

Αυτό το χρονικό πλαίσιο συμπίπτει με την εκτιμώμενη πορεία των B-2 προς τα ανατολικά και την επιστροφή τους.

Η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα έγραψε, επίσης, ότι «Για ανεφοδιαστικούς σκοπούς χρησιμοποιήθηκε η βάση της Σούδας στην πρωινή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

»Σύμφωνα με πληροφορίες των “Χ.ν.”, από τη Σούδα απογειώθηκαν ανεφοδιαστικά αεροσκάφη Kc-135 , από 3 έως 6 , που εφοδίασαν με καύσιμα τα B2 αεροπλάνα των ΗΠΑ και πιθανόν και κάποια μαχητικά.

»Σημειώνεται πως η δραστηριότητα της βάσης της Σούδας ήταν έντονη όλο αυτό το διάστημα και οι πτήσεις των αεροσκαφών έγιναν αντιληπτές από κατοίκους του Ακρωτηρίου και του Αποκόρωνα».

Περίπου έξι ώρες αργότερα, άλλη ομάδα 10 αεροσκαφών ανεφοδιασμού — συνδυασμός KC-135 και KC-46 — εντοπίστηκε βορειοανατολικά των Αζορών, αφού είχαν μεταφερθεί στην αεροπορική βάση Lajes Field τις προηγούμενες ημέρες.

Seven B-2s calling SEVILLE CONTROL on VHF over the Straight of Gibraltar on their way back from Iran this morning after refueling over the Mediterranean Sea.

BATT 11 flt (x4 B-2) – advises ATC destination Barksdale AFB

BATT 21 flt (x3 B-2) pic.twitter.com/XYNAyPRXQG

— Thenewarea51 (@thenewarea51) June 22, 2025