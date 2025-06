«Η Νιούκαστλ είναι πρόθυμη να παραχωρήσει τον Βλαχοδήμο» (pic)

Η Νιούκαστλ βγάζει στην αγορά τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο είτε προς πώληση είτε προς δανεισμό και όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ημερών να αποτελέσει παρελθόν από τις «καρακάξες».

Όπως αναφέρει το Athletic, ο Έντι Χάουι θέλει να αποκτήσει για βασικό τερματοφύλακα της ομάδας τον Τζέιμς Τράφορντ της Μπέρνλι, κάτι που σημαίνει πως πρέπει να υπάρξει αποχώρηση άλλου τερματοφύλακα.

Με το μεταγραφικό παζάρι να πλησιάζει, η ομάδα της Premier League αποφάσισε να τον διαθέσει για μεταγραφή προς κάθε ενδιαφερόμενο. Όπως αναφέρει το Athletic, o 31χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται σε καθεστώς παραχώρησης από τον σύλλογο, ο οποίος προτίθεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις.

