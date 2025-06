«Κοντά στον Ολυμπιακό ο Ντέβιν Μπούκερ» (pic)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο του πρωτάθλημα και πλέον στρέφεται στην δημιουργία της ομάδας για την επόμενη σεζόν, ψάχνοντας να βρει λύσεις για την frontline του, μέσα σε ένα καθεστώς «στενότητας», καθώς η αγορά δεν προσφέρει και πάρα πολλές λύσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πως ο Μουστάφα Φαλ θα χάσει από 10-12 μήνες, οπότε ουσιαστικά τίθεται εκτός από ολόκληρη την επόμενη σεζόν, ενώ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν έχει συμβόλαιο και αναμένεται να μιλήσει με τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα τώρα με τον έγκυρο ρεπόρτερ από το Ισραήλ, Αρέλ Γκίνσμπερ οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν όντως ασχοληθεί με την απόκτηση του Ντέβιν Μπούκερ, αλλά προτεραιότητά τους τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η παραμονή του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

«Ακούω ότι ο Ντέβιν Μπούκερ είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Η ελληνική ομάδα είναι σε προχωρημένες συζητήσεις μαζί του. Από όσο γνωρίζω, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία, αλλά αν ο Μπούκερ δεν βρει μεγάλες προτάσεις σύντομα, θα υπογράψει στον Ολυμπιακό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκίνσμπερ.

🚨🚨I’m hearing that Devin Booker is getting close to Olympiacos BC!

The Greek club is in advanced talks with Booker. As far as I know, the deal isn’t done yet, but if Booker doesn’t get any other big offers soon, he’s expected to sign with Olympiacos! pic.twitter.com/DmVVwv2aaD

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) June 10, 2025