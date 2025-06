Σκάνδαλο Προφιούμο: Σεξ, ψέματα και παράνοια στη σκιά του Ψυχρού Πολέμου

Στις 5 Ιουνίου 1963, ο υπουργός Πολέμου της Βρετανίας, Τζον Προφιούμο, «καταληφθείς από τύψεις συνειδήσεως» υποβάλει την παραίτησή του στον πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν. Οι τύψεις αυτές οφείλονταν σε ψευδή δήλωση που είχε κάνει στη Βουλή των Κοινοτήτων, σχετικά με τη σχέση του με την Κριστίν Κίλερ, ένα 21χρονο μοντέλο και χορεύτρια καμπαρέ.

«Εις την δήλωσίν μου αυτήν της 22ας Μαρτίου είχα βεβαιώσει ότι ο δεσμός μου αυτός δεν ήτο ένοχος. Με μεγάλην λύπην οφείλω να αναγνωρίσω ότι όσα είχον δηλώσει τότε ήσαν ψευδή και εξηπάτησα υμάς, συνάδελφοί μου, και την Βουλήν των Κοινοτήτων. Σας παρακαλώ να εννοήσετε ότι ενήργησα κατά τον τρόπον αυτόν διά να προστατεύσω την σύζυγόν μου και την οικογένειάν μου, που επίσης εξηπάτησα, καθώς και τους συμβούλους μου. Τελικώς, αντελήφθην ότι διά τη δολίας αυτής πράξεώς μου καθιστάμην ένοχος σοβαρού παραπτώματος. Καίτοι αι λοιπαί εναντίον μου κατηγορίαι δεν είναι βάσιμοι, εν τούτοις αδυνατώ να εξακολουθήσω παραμένων μέλος της Κυβερνήσεώς σας και της Βουλής των Κοινοτήτων», ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του όπως αυτή δημοσιεύτηκε στις ελληνικές εφημερίδες.

20 χρόνια μετά, το 1983, η Κριστίν Κίλερ μίλησε στο BBC για τον ρόλο της σε μια ιστορία σεξ, ψεμάτων και παράνοιας του Ψυχρού Πολέμου.

«Για 20 χρόνια, νομίζω ήμουν απλά ένα απόκομμα εφημερίδας, ποτέ δεν είχα πραγματικά την ευκαιρία να πω τη δική μου άποψη», δήλωσε η Κριστίν Κίλερ στην Σου Λόλι του BBC στην εκπομπή Nationwide το 1983. Η Κίλερ αναφερόταν στο περιβόητο πολιτικό σκάνδαλο που είχε κατακλύσει τη ζωή της και την είχε κάνει γνωστή παντού.

Το 21χρονο μοντέλο βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής των μέσων ενημέρωσης όταν, στις 5 Ιουνίου 1963, ο Τζον «Τζακ» Προφιούμο παραιτήθηκε από τη θέση του Υπουργού Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού παραδέχτηκε ότι είχε πει ψέματα στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εξωσυζυγική του σχέση μαζί της.

Ο Τύπος ισχυριζόταν ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους δύο χρόνια νωρίτερα, η Κίλερ είχε επίσης σχέση με έναν Σοβιετικό ναυτικό ακόλουθο, τον Γιεβγένι Ιβάνοφ, ο οποίος φέρεται πως ήταν κατάσκοπος.

Θύματα της αμαρτίας

Η ιστορία φαινόταν να έχει τα πάντα: σεξ, showgirls, βρετανική ελίτ, ψέματα, έναν πυροβολισμό και κατασκοπεία. Η Κίλερ ήταν απροετοίμαστη για το σκάνδαλο στο οποίο βρέθηκε μπλεγμένη και του οποίου οι συνέπειες θα έπαιζαν ρόλο στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ήμουν ένα αγράμματο κορίτσι, και όταν ήμουν 19, η πολιτική για μένα ήταν κάτι εντελώς πέρα από τα ενδιαφέροντα μου», δήλωσε στο BBC το 1983. Καθώς οι λεπτομέρειες της υπόθεσης αποκαλύπτονταν, η Κίλερ θα έβρισκε τον εαυτό της να καταδιώκεται και στη συνέχεια να στιγματίζεται από τον ταμπλόιντ Τύπο, με την κάλυψή τους να καθορίζει την αντίληψη του κοινού για το ποια ήταν.

Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε εκείνη την εποχή, με την Κίλερ γυμνή να ποζάρει σε μια καρέκλα, θα γινόταν μία από τις χαρακτηριστικές εικόνες του Swinging London των 60s.

Η Κίλερ είχε ήδη υπομείνει μια σκληρή και τραυματική παιδική ζωή πριν ξεσπάσει η υπόθεση Προφιούμο. Γεννημένη στο Άξμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου το 1942, μεγάλωσε στη φτώχεια αφού ο πατέρας της εγκατέλειψε την οικογένεια όταν ήταν παιδί. Στη συνέχεια έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ως έφηβη από τον πατριό της και τους φίλους του.

Στην ηλικία των 17, βρέθηκε έγκυος από έναν Αμερικανό στρατιωτικό. Αφού εκείνος επέστρεψε στην Αμερική, προσπάθησε ανεπιτυχώς να κάνει έκτρωση. Τελικά γέννησε έναν γιο, ο οποίος πέθανε έξι ημέρες αργότερα.

Έχοντας εγκαταλείψει το σχολείο στα 15 της χωρίς προσόντα, εργάστηκε ποικιλοτρόπως ως μοντέλο και σερβιτόρα, πριν βρει δουλειά ως showgirl στο Murray’s Cabaret Club στο Σόχο του Λονδίνου. Σε αυτό το κλαμπ θα συναντούσε ένα άλλο μοντέλο, τη 16χρονη Μάντι Ράις-Ντέιβις, και θα γινόταν φίλη με τον άνθρωπο που θα λειτουργούσε ως πύλη της στην ελίτ της βρετανικής κοινωνίας, τον Στίβεν Γουόρντ.

Η σαγήνη και το δηλητήριο

Ο Γουόρντ ήταν ένας επιτυχημένος οστεοπαθητικός της Harley Street, των οποίων οι πελάτες περιελάμβαναν τόσο μέλη της αριστοκρατίας όσο και μερικές από τις κορυφαίες πολιτιστικές προσωπικότητες των αρχών της δεκαετίας του 1960 -αυτό του επέτρεπε να συναναστρέφεται με μερικούς από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της χώρας.

Είχε επίσης μια παράλληλη ενασχόληση ως ζωγράφος πορτρέτων, συχνά ζωγραφίζοντας πρόσωπα από το περιβάλλον του, ακόμη και μονάρχες όπως ο σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, Πρίγκιπας Φίλιππος, και η αδελφή της, Πριγκίπισσα Μαργαρίτα.

«Ο Στίβεν ήταν ένας όμορφος άντρας, ευφυής, με ατζέντα που έμοιαζε σαν κάτι από το Who’s Who», δήλωσε η Ράις-Ντέιβις στο BBC’s Witness History το 2013. «Η λίστα πελατών του περιελάμβανε τη Λιζ Τέιλορ, τη Σοφία Λόρεν, τη μισή αριστοκρατία της Αγγλίας. Με τον δικό του τρόπο, ήταν αρκετά ισχυρός».

Ο Γουόρντ είχε τη συνήθεια να φέρνει σε επαφή τις νεαρές φίλες του με μεγαλύτερους, πιο ισχυρούς άνδρες. Αφού συνάντησε τα δύο showgirls, τα πήρε υπό την προστασία του, και η Κίλερ μετακόμισε στο διαμέρισμά του. Η φιλία τους, αν και στενή, παρέμεινε πλατωνική.

Ο Γουόρντ, με τις πολλές του διασυνδέσεις, άρχισε τότε να παίρνει την Κίλερ και τη Ράις-Ντέιβις σε κοσμικά πάρτι, όπου τις σύστηνε στους πολλούς πλούσιους και επιδραστικούς φίλους του και ενθάρρυνε τις επαφές μεταξύ τους.

Μοιραία συνάντηση

«Όποιος τον συναντούσε καταλάβαινε αμέσως ότι ο Στίβεν είχε μια υπέροχη γοητεία, είχε τρόπους, και εγώ ήμουν πολύ κοντά του», δήλωσε η Κίλερ στο BBC. «Υποθέτω ότι ήταν ένας κακός άνθρωπος – κακόβουλος ως ένα βαθμό – αλλά δεν ξέρω, νοιαζόμουν γι’ αυτόν». Μέσω του Γουόρντ, η Κίλερ θα είχε τη μοιραία της συνάντηση με τον Προφιούμο.

Μεταξύ του κύκλου φίλων του Γουόρντ ήταν ο πρώην Συντηρητικός βουλευτής Λόρδος Άστορ, ο οποίος φιλοξενούσε τακτικά πάρτι τα σαββατοκύριακα στην έπαυλή του στο Cliveden στο Buckinghamshire. Σε ένα από αυτά, στις 8 Ιουλίου 1961, μεταξύ των επιφανών προσκεκλημένων που είχε καλέσει ο Λόρδος Άστορ ήταν ο Προφιούμο και η ηθοποιός σύζυγός του Βάλερι Χόμπσον, η οποία ήταν διάσημη για τους ρόλους της με τον Μπόρις Κάρλοφ στην ταινία Bride of Frankenstein (1935) και στην ταινία Great Expectations (1946) του Ντέιβιντ Λιν.

Ο Γουόρντ, ο οποίος νοίκιαζε ένα από τα εξοχικά σπίνα της έπαυλης από τον Λόρδο Άστορ, βρισκόταν εκεί με μερικούς φίλους, συμπεριλαμβανομένης της Κίλερ, και αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την πισίνα του Cliveden.

«Όλοι κολυμπούσαμε εκτός από τον Στίβεν, γιατί αυτός ποτέ δεν κολυμπούσε, και πήρα ένα μαγιό που ήταν πολύ μεγάλο», δήλωσε η Κίλερ στο BBC Woman’s Hour το 2001. «Ο Στίβεν με παρότρυνε, ‘Βγάλε το μαγιό σου, λοιπόν, αν διαμαρτύρεσαι.’ Και έτσι έκανα – επειδή σχεδόν έπεφτε, ήταν τόσο μεγάλο – και το πέταξα στην άκρη. Και τότε μπήκαν ο Μπιλ Άστορ και ο Προφιούμο». Βλέποντας τη γυμνή έφηβη, ο 46χρονος Προφιούμο γοητεύτηκε.

Ωστόσο, στο εξοχικό έμενε και ένας άλλος φίλος του Γουόρντ, ο Λοχαγός Ιβάνοφ, ναυτικός ακόλουθος στη ρωσική πρεσβεία του Λονδίνου. «Ο Γεβγένι ήταν ένας πολύ γοητευτικός άνθρωπος. Συνήθιζα να συζητώ μαζί του για τις αρχές του Κομμουνισμού, ήταν πραγματικά καλός τύπος», δήλωσε η Ράις-Ντέιβις στο BBC το 2013. «Υπήρξαν πολλές φορές που έλεγα στον Στίβεν, ‘Είναι κατάσκοπος;’ Και αυτός απαντούσε, ‘Ω αγάπη μου, όλοι στη ρωσική πρεσβεία είναι κατάσκοποι».

Η Κίλερ θα παραδεχόταν αργότερα ότι είχε κοιμηθεί κάποτε με τον Ρώσο, αλλά είχε ξακαθαρίσει στη Λόλι ότι δεν είχαν σχέση. «Δεν ήμουν ποτέ πραγματικά κοντά στον Ιβάνοφ. Βρεθήκαμε μια φορά αλλά ποτέ δεν ήμασταν εραστές. Αλλά με τον Προφιούμο… Υποθέτω ότι με είχε ιντριγκάρει λίγο επειδή ήταν υπουργός Πολέμου, αλλά δεν συνειδητοποίησα πόσο επικίνδυνη ήταν η κατάσταση επειδή δεν υπήρχε δόλος από την πλευρά μου» είπε.

Ο Προφιούμο ζήτησε τον τηλεφωνικό της αριθμό, αλλά η Κίλερ προσπάθησε να τον αποφύγει. «Του είπε να ρωτήσει τον Στίβεν, γιατί σίγουρα δεν ήθελα να μου τηλεφωνήσει. Ήταν μεγαλύτερος άντρας, δεν μου άρεσε».

«[Αλλά ο Γουόρντ] σίγουρα ήθελε να βρεθώ με τον Τζακ Προφιούμο, οπότε με έπεισε να τον δω» θα πει η Κίλερ στο BBC το 1983. Υποκινούμενη από τον Γουόρντ, συμφώνησε να βγει για δείπνο με τον πολιτικό, και το ζευγάρι ξεκίνησε μια σχέση που διήρκεσε «λίγες εβδομάδες, περίπου ένα μήνα το πολύ», πριν τελειώσει φιλικά.

Η δίκη και η έκρηξη

Οι φήμες για τη σχέση τους κυκλοφορούσαν στον Τύπο, αλλά μπορεί να μην είχαν οδηγήσει σε τίποτα αν δεν είχε συμβεί ένα περιστατικό που συνέβη έξω από το διαμέρισμα του Γουόρντ τον Δεκέμβριο του 1962. Εκείνη την εποχή, η Κίλερ είχε αρχίσει να βγαίνει με δύο άλλους άνδρες, έναν τραγουδιστή της τζαζ, τον Αλοΐσιους «Λάκι» Γκόρντον και έναν μικροκακοποιό ονόματι Τζόνι Έτζκομπ. Και οι δύο άνδρες είχαν βίαιο παρελθόν και εμπλέκονταν σε μια ζηλότυπη διαμάχη για την Κίλερ.

Όταν αυτή τερμάτισε τη σχέση της με τον Έτζκομπ, εκείνος εμφανίστηκε έξω από το διαμέρισμα του Γουόρντ και απαίτησε να μπει μέσα. Όταν η Ράις-Ντέιβις αρνήθηκε, εκείνος έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί την πόρτα. «Καλέσαμε την αστυνομία, και αμέσως μετά την αστυνομία ήρθε, φυσικά, ο Τύπος», δήλωσε η Ράις-Ντέιβις στο Witness History το 2013.

Εκείνη την εποχή της δεκαετίας του 1960, ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, και τα μέσα ενημέρωσης είχαν ήδη καλύψει αρκετές ιστορίες κατασκοπείας υψηλού προφίλ.

Το 1961, ο αξιωματικός της βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας Τζορτζ Μπλέικ είχε αποκαλυφθεί ως διπλός πράκτορας της KGB και την ίδια χρονιά πέντε Βρετανοί, γνωστοί ως η Σπείρα Κατασκοπείας του Πόρτλαντ, είχαν ανακαλυφθεί να συνωμοτούν για να διαβιβάσουν επίσημα μυστικά στη Μόσχα.

Λίγο πριν το σκάνδαλο Προφιούμο, ο Τζον Βάσσαλ, ένας ομοφυλόφιλος υπάλληλος του Ναυαρχείου, είχε εκβιαστεί σε κατασκοπεία από τη Σοβιετική Ένωση. Με την είδηση της σύλληψης του Έτζκομπ, ο Τύπος έδειξε ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις φήμες που κυκλοφορούσαν για τη σχέση του υπουργού Πολέμου – και την πιθανότητα η Κίλερ να είχε αποκτήσει μυστικά από αυτόν και να τα είχε μεταβιβάσει στον Ιβάνοφ.

Καθώς οι φήμες έγιναν πυρκαγιά, η Κίλερ κατέφυγε στην Ισπανία, αποφεύγοντας να καταθέσει στη δίκη του Έτζκομπ· εκείνος θα καταδικαζόταν τελικά σε επτά χρόνια φυλάκισης για οπλοκατοχή. Αλλά η εξαφάνισή της απλώς ενέτεινε το ενδιαφέρον του Τύπου για την μοιραία γυναίκα. Τέθηκαν ερωτήματα στο Κοινοβούλιο σχετικά με τους ισχυρισμούς για τη σχέση του Προφιούμο και τις επιπτώσεις της στην εθνική ασφάλεια.

Σε απάντηση, ο Υπουργός Πολέμου αρνήθηκε έντονα στο Κοινοβούλιο ότι υπήρχε οποιαδήποτε «ανάρμοστη συμπεριφορά» στη σχέση του με την Κίλερ.

Η εμφάνιση της Κίλερ σε μια άλλη δικαστική υπόθεση που αφορούσε τον Λάκι Γκόρντον, ο οποίος κατηγορήθηκε για επίθεση εναντίον της, έδωσε στον Τύπο λόγους να δημοσιεύει όλο και περισσότερους τίτλους για αυτήν και τον Προφιούμο.

«Φυσικά, ο Τύπος τρελάθηκε εντελώς», είπε η Ράις-Ντέιβις. »Η κατάσταση ήταν τόσο συντριπτική για τον Τζον Προφιούμο που έπρεπε να σηκωθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων και να αρνηθεί ότι είχε συναντήσει ποτέ την Κριστίν σε οποιαδήποτε περίσταση, εκτός από μια κοινωνική περίσταση όπου η σύζυγός του ήταν παρούσα – φυσικά ο Τύπος ήρθε μετά σε εμένα για επιβεβαίωση ότι η Κίλερ είχε αυτή τη σχέση με τον Προφιούμο».

Δέκα εβδομάδες αφότου αρνήθηκε τη σχέση τους, ο Προφιούμο παραδέχτηκε επιτέλους ότι είχε πει ψέματα στο Κοινοβούλιο, και παραιτήθηκε. Αλλά το σκάνδαλο συνέχισε να εγκλωβίζει το ενδιαφέρον της φοβικής Βρετανίας.

Λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Προφιούμο, η αστυνομία συνέλαβε τον Γουόρντ και τον κατηγόρησε για μαστροπεία και αποκόμιση κερδών από ανήθικες δραστηριότητες. Στη δίκη του, η εισαγγελία κατηγόρησε την Κίλερ και τη Ράις-Ντέιβις ως πόρνες και τον Γουόρντ ως μαστροπό τους. Η απόδειξη που παρουσιάστηκε γι’ αυτό ήταν ότι οι γυναίκες είχαν μερικές φορές λάβει δώρα από τους άνδρες με τους οποίους είχαν σχέσεις, και είχαν δώσει στον Γουόρντ μετρητά για ηλεκτρικό ρεύμα και φαγητό ενώ ζούσαν στο διαμέρισμά του.

Η δίκη και οι μαρτυρίες, οι οποίες περιέγραφαν τις σεξουαλικές ζωές της βρετανικής ελίτ, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον και τα πρωτοσέλιδα.

Ο Τύπος και το κοινό συνέρρεαν στο δικαστήριο κάθε μέρα για να ρίξουν μια ματιά στους πολύχρωμους χαρακτήρες που εμπλέκονταν σε αυτή τη δικαστική σαπουνόπερα. Η Ράις-Ντέιβις έγινε διαβόητη για τη φράση που χρησιμοποίησε όταν της ειπώθηκε, στο βήμα του μάρτυρα, ότι ο Λόρδος Άστορ είχε αρνηθεί ότι είχαν κοιμηθεί μαζί: «Λοιπόν, αυτό θα έλεγε, έτσι δεν είναι;»

Κανένας από τους επιδραστικούς φίλους που ο Γουόρντ είχε καλλιεργήσει τόσο προσεκτικά δεν τον υπερασπίστησε ως μάρτυρας, όλοι του γύρισαν την πλάτη.

«Ο Στίβεν είχε αποφασίσει ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί άλλο την κατάσταση, και τα τσακάλια ήταν έξω για να τον πάρουν, ό,τι κι αν γινόταν», δήλωσε η Ράις-Ντέιβις στο BBC. Την τελευταία ημέρα της δίκης, ο Γουόρντ αυτοκτόνησε. Πέθανε τρεις ημέρες μετά έχοντας κριθεί ένοχος.

Ο δικηγόρος Τζέφρι Ρόμπερτσον QC είναι ένας από τους ανθρώπους που πλέον θεωρούν την υπόθεση ως δικαστική πλάνη. Υποστηρίζει ότι καμία από τις δύο γυναίκες δεν ήταν πόρνη, ότι ο Γουόρντ, στην πραγματικότητα, επιχορηγούσε και τις δύο γυναίκες από τα κέρδη του ως οστεοπαθητικός, και ότι ήταν θύμα κυβερνητικής συγκάλυψης.

Το 2017, ένα αίτημα για επανεξέταση της καταδίκης του Γουόρντ απορρίφθηκε, και το επίσημο υλικό από τη δίκη του είναι επί του παρόντος σφραγισμένο μέχρι το 2046.

Στη σκιά του σκανδάλου

Μετά τον θάνατό του, η Κίλερ είχε περισσότερα μπλεξίματα με το νόμο. Τον Δεκέμβριο του 1963, η ποινή τριών ετών φυλάκισης του Γκόρντον για την επίθεση εναντίον της ανατράπηκε από το Εφετείο, και η Κίλερ κατηγορήθηκε για ψευδορκία στη δίκη του, επειδή είχε προστατεύσει δύο από τους παρόντες στην επίθεση καταθέτοντας ότι δεν ήταν εκεί.

Δήλωσε ένοχη για ψευδορκία και καταδικάστηκε σε εννέα μήνες φυλάκισης στη Φυλακή Χόλογουεϊ.

Στον απόηχο του σκανδάλου, ο Συντηρητικός Πρωθυπουργός, Χάρολντ Μακμίλαν, διέταξε έρευνα για την υπόθεση Προφιούμο.

Η έκθεση του Λόρδου Ντένινγκ τον Σεπτέμβριο του 1963 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εθνική ασφάλεια δεν είχε διακυβευτεί και δεν υπήρχε στοιχείο που να συνδέει υπουργούς με ορισμένες ιστορίες «αξιοθρήνητων και αποκρουστικών» σεξουαλικών δραστηριοτήτων. Αν και ήταν επικριτική για τον αδέξιο χειρισμό του σκανδάλου από την κυβέρνηση, η έκθεση έριξε σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη στον «εντελώς ανήθικο» Γουόρντ. Τα αρχεία της έκθεσης σχετικά με το σκάνδαλο Προφιούμο έχουν παρακρατηθεί και δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ.

Το 2020, το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου αποφάσισε να διατηρήσει τα αρχεία εμπιστευτικά μέχρι το 2048.

Το ωστικό κύμα τσάκισε την αξιοπιστία της κυβέρνησης Μακμίλαν. Ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε τον Οκτώβριο του 1963, επικαλούμενος λόγους υγείας, και οι Συντηρητικοί έχασαν τις εκλογές το επόμενο έτος.

Ο Προφιούμο δεν επέστρεψε ποτέ στην πολιτική, αλλά πέρασε το υπόλοιπο των ημερών του ως εθελοντής σε μια φιλανθρωπική οργάνωση στο ανατολικό Λονδίνο που ονομάζεται Toynbee Hall. Τιμήθηκε με τον τίτλο CBE από τη Βασίλισσα το 1975.

Η Κίλερ δεν ήταν τόσο τυχερή. Μετά την αποφυλάκισή της, δυσκολεύτηκε να βρει δουλειά για να συντηρηθεί. Μέχρι τη στιγμή που μίλησε στο BBC το 1983 για την αυτοβιογραφία της Nothing But…, η Κίλερ είχε περάσει από το να είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο να ζει σε ένα διαμέρισμα της Πρόνοιας με τον μικρό της γιο και να βασίζεται σε επιδόματα για να συντηρηθεί.

Έχοντας ζήσει στη σκιά της υπόθεσης Προφιούμο για δύο δεκαετίες, η Κίλερ δήλωσε στο BBC ότι το βιβλίο ήταν μια προσπάθεια να πει τη δική της ιστορία.

«Τόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν γράψει βιβλία γεμάτα σκουπίδια και ψέματα γράφοντας για τη ζωή μου. Σκέφτηκα ότι ήταν δίκαιο, τελικά, να εκδοθεί το δικό μου βιβλίο».

Το βιβλίο θα ήταν ένα από τα πέντε που η Κίλερ θα δημοσίευε για τη ζωή της. Ένα από αυτά, το Scandal, αποτέλεσε τη βάση για την ομώνυμη ταινία του 1989, με πρωταγωνίστρια την Τζοάν Γουόλεϊ στον ρόλο της.

Ο Ντάγκλας Τόμπσον, ο συγγραφέας που συνεργάστηκε με την Κίλερ στα απομνημονεύματά της The Truth at Last (2001), μίλησε στο BBC όταν η Κίλερ πέθανε το 2017.

«Δεν νομίζω ότι ξέφυγε ποτέ από αυτό – ήταν μια τραγωδία. Δεν μπορούσε ποτέ να σταματήσει να είναι η Κριστίν Κίλερ» είπε.

Το μόνο που έχει απομείνει από τη μοιραία γυναίκα των 60s είναι το πορτρέτο της που είχε φιλοτεχνήσει ο Στίβεν Γουάρντ, -σήμερα βρίσκεται στη National Portrait Gallery του Λονδίνου-, και τα σαγηνευτικλα, ασπρόμαυρα ποτρέτα της από τον Αυστραλό φωτογράφο Λιούις Μόρλεϊ που ανήκουν στη συλλογή του Victoria and Albert Museum.