«Ετοιμάζεται το… μπαμ με Οτούρου» (pic)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά από μία περίεργη αλλά και επιτυχημένη σεζόν, κατάφερε να κατακτήσει το EuroCup και να εξασφαλίσει τη θέση της στη Euroleague της νέας αγωνιστικής περιόδου, έναν στόχο που κυνηγούσε εδώ και μεγάλο διάστημα.

Έτσι λοιπόν οι Ισραηλινοί έχουν ήδη ξεκινήσει το χτίσιμο του νέου ρόστερ, παρότι το πρωτάθλημα της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Δημήτρη Ιτούδη και τους συνεργάτες τους να «σκανάρουν» την αγορά για την ενίσχυση του συλλόγου.

After securing signing of Elijah Bryant, Hapoel Tel Aviv is still pushing.

Daniel Oturu is close to sign a contract with the reds. #hapoeltelaviv #olympiacosbc #olybc #paobc #kkcz #paobcaktor #anadoluefes #Fenerbahçe #hapoel pic.twitter.com/ogNzyEP7zM

— Buzz Sport (@buzzsport_de) May 28, 2025