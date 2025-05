Οι σειρήνες της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές στην ανατολική και νότια Ουκρανία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις κήρυξαν συναγερμό ενόψει επιδρομών της Ρωσίας, ιδίως με drones, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προειδοποιώντας τους κατοίκους μέσω Telegram.

Έκαναν λόγο για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στις περιφέρειες Σούμι, Χάρκοβο, Ντνιπροπετρόφσκ και Μικολάιφ, καθώς και στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Αναφέρθηκαν επίσης σε δράση ρωσικών αεροσκαφών στο ανατολικό τμήμα της χώρας, με ρίψεις βομβών στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Σούμι.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιφέρεια Σούμι, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ως τώρα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#Sumy Last night, russia launched strikes on the city: drones hit a non-residential building, causing a fire. An airstrike targeted a residential area — homes and vehicles were damaged.

Emergency services have eliminated the consequences.

Our sincere condolences to those affected pic.twitter.com/ohLOA9dfLp

— Sofiya Fedyna (@ukrainesinger) May 27, 2025