H απίθανη αντίδραση των οπαδών της Αϊντχόφεν στο γκολ που δέχθηκε ο Άγιαξ (vid)

Ο Άγιαξ έχει βαλθεί να χαρίσει το πρωτάθλημα στην Αϊντχόφεν και να πάρει το βραβείο του ιδανικού «αυτόχειρα», καθώς ισοφαρίστηκε στο 99ο λεπτό από την Χρόνιγκεν! Την ίδια ώρα η Αϊντχόφεν διέλυε με 4-1 την Χέρακλες και περίμενε το φινάλε στο ματς του «Αίαντα».

Ο νέος τρόπος που βρήκε ο Άγιαξ να… γκελάρει προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στο «Philips Stadion», με παίκτες και οπαδούς να πανηγυρίζουν έξαλλα.

Με το παιχνίδι απέναντι στη Χέρακλες να έχει τελειώσει, όλοι κοιτούσαν στα κινητά τους, για να δουν τις καθυστερήσεις στο ματς του «Αίαντα». Με το σκορ στο 2-1 υπέρ του, η αγωνία στην έδρα της Αϊντχόφεν είχε χτυπήσει… κόκκινο, με την έκρηξη χαράς να έρχεται μόλις η Χρόνιγκεν ισοφαρίζει σε 2-2 στο 90+9.

It all changed at PSV very quickly. pic.twitter.com/IKshLydoEm

— Will Downing (@WillDowningComm) May 14, 2025