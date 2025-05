Νότιγχαμ: Σε τεχνητό κώμα ο Αβονίγι μετά από χειρουργείο, καθησυχαστικοί οι γιατροί

Ο Τάιβο Αβορίγι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ματς της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Λέστερ (2-2) για την 36η της Premier League και όπως προέκυψε, η κατάστασή του ήταν πιο σοβαρή απ’ ότι αρχικά είχε φανεί.

Ο Νιγηριανός φορ χτύπησε με δύναμη στο δοκάρι, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Παρότι αρχικά επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω του έντονου πόνου.

Τη Δευτέρα (12/5) μπήκε στο νοσοκομείο και την Τρίτη υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί του ενημέρωσαν ότι η επέμβαση ήταν επιτυχημένη, όμως ο αθλητής έπρεπε να μείνει σε τεχνητό κώμα, προκειμένου η επέμβαση να συνεχιστεί και την Τετάρτη (14/5).

UPDATE: Taiwo Awoniyi has been placed into an induced coma and is receiving intensive care following ‘urgent’ surgery. Early signs are thought to be positive. Aim is to complete his operation tomorrow. https://t.co/T6sEYJz27Y

— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) May 13, 2025