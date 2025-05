Η Στουρμ Γκρατς κρατάει τον Παναθηναϊκό στους ισχυρούς των προκριματικών

Ευχάριστα νέα από το αυστριακό πρωτάθλημα προέκυψαν για τον Παναθηναϊκό και την προσπάθειά του να φτάσει στη League Phase του Champions League μέσω της καλοκαιρινής διαδικασίας των προκριματικών. Οι «πράσινοι» -σίγουρα 2οι στην Super League- θα ξεκινήσουν την πορεία τους από τον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και μάλιστα όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, θα μπουν στην κλήρωση ως «ισχυροί».

Αυτή τη στιγμή, το «τριφύλλι» βρίσκεται στο υπογκρούπ των ισχυρών και θα παραμείνει εκεί αν υπάρξει ευνοϊκή εξέλιξη σε δύο πρωταθλήματα, αυτό της Αυστρίας και αυτό της Ελβετίας. Η πρώτη προϋπόθεση που χρειαζόταν η ομάδα του Ρουί Βιτόρια για να… μείνει ισχυρή ήταν να νικήσει η Στουρμ Γκρατς τη Σάλτσμπουργκ στο αυστριακό ντέρμπι -κάτι που έκανε με 4-2, την Παρασκευή- αφού η δεύτερη είναι η μία από τις δύο ομάδες που ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να τερματίσει στη 2η θέση του πρωταθλήματός της. Μετά την ήττα της αυτή, η ομάδα της Ρεντ Μπουλ έμεινε 4η, ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές και όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα καταφέρει να φτάσει στον στόχο της.

