Κοντά στη Νάπολι ο Ντε Μπρόινε – Τι ρόλο θα παίξει η σύζυγος του

Η Νάπολι είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βέλγος έχει ταυτόχρονα πολλές προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία, αλλά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στη «Γηραιά Ήπειρο», σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μάλιστα σήμερα (9/5), έγινε γνωστό πως η σύζυγος του Βέλγου, Μισέλ Λακρουά, έχει ήδη αρχίσει να ψάχνει σπίτι στη Ναπολι.

LATEST: Napoli have shown interest in signing Kevin De Bruyne this summer ✍️🚨 pic.twitter.com/WwMN4q5FoE

— Sky Sports Football (@SkyFootball) May 8, 2025