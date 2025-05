Είχε άστρο και πήρε τη νίκη στο sprint του Μαϊάμι ο Νόρις (pic)

Ο Λάντο Νόρις κέρδισε τον αγώνα sprint στο Μαϊάμι, που ήταν γεμάτος συγκρούσεις και διεξήχθη σε μια μεικτή πίστα (βροχή-στεγνή), με τη McLaren να κάνει το «1-2» και τον Βρετανό να μειώνει το προβάδισμα του συναθλητή του Όσκαρ Πιάστρι στους 9 εννέα βαθμούς.

Ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, νικητής του πρώτου sprint της σεζόν στην Κίνα, τερμάτισε τρίτος, με το αυτοκίνητο ασφαλείας να ηγείται στους τελευταίους γύρους, πριν αποχωρήσει στο τέλος.

Αντίθετα, η Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ δεν αγωνίστηκε στον αγώνα sprint. Σε μια βρεγμένη πίστα μετά την απροσδόκητη έφοδο της βροχής, ο Μονεγάσκος έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιού του, το οποίο χτύπησε στο πλάι στον τοίχο. Αν και η επαφή δεν φαινόταν βίαιη, ήταν αρκετή για να σπάσει η μπροστινή δεξιά ανάρτηση.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τη Σκουντερία, η οποία βρίσκεται ήδη πίσω στην κατάταξη κατασκευαστών και θα έχει μόνο ένα αυτοκίνητο ικανό να κερδίσει βαθμούς: αυτό του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Χάμιλτον, ο οποίος θα ξεκινήσει στην πέμπτη θέση μετά την αποχώρηση του συμπαίκτη του.

Η έναρξη του αγώνα sprint καθυστέρησε λόγω έντονης βροχόπτωσης στον διεθνή αυτοκινητόδρομο του Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού. Ο Ολλανδός τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν παραλίγο να χτυπήσει στον τοίχο κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού, αλλά απέφυγε οριακά τη σύγκρουση.

Ο Φερστάπεν τιμωρήθηκε με ποινή δέκα δευτερολέπτων για επικίνδυνη έξοδο από τα pit stop που είχε ως αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τον Αντονέλι, με τον Ολλανδό να μένει εκτός βαθμών και να κατατάσσεται 17ος.

