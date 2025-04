«Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο Πόποβιτς – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αλλά είναι καλά στην υγεία του»

Ο Γκρέγκ Πόποβιτς αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Νοέμβριο.

Ο θρυλικός προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς πέρασε δύσκολα και έχει μείνει μακριά από τους πάγκους εδώ και ένα διάστημα για να γίνει καλά. Όμως φαίνεται ότι είχε ένα νέο περιστατικό με την υγεία του και μάλιστα σε εστιατόριο του Σαν Αντόνιο.

Συγκεκριμένα, αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο θρυλικός προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς είχε μία ακόμη περιπέτεια με την υγεία του, καθώς κατέρρευσε σε εστιατόριο την Τρίτη (15/04), με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

#SanAntonioSpurs legend #GreggPopovich left a local restaurant in an ambulance Tuesday night … after officials say they responded to a call for an elderly person who had fainted, #TMZSports has learned. All we know about what happened: https://t.co/JoLq4otgjk pic.twitter.com/r51itgWEvg

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 18, 2025