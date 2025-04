Κόπηκε ο… βήχας στη Ρεάλ: «Ο Κλοπ είναι ευτυχισμένος στη Red Bull»

Η Ρεάλ αποκλείστηκε δίκαια από την Άρσεναλ στο Champions League, ενώ και στο ισπανικό πρωτάθλημα η Μπαρτσελόνα είναι το φαβορί. Μοιραία, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη Μαδρίτη, ο προπονητής είναι συνήθως αυτός που την πληρώνει. Ακόμη και ο σπουδαίος Κάρλο Αντσελότι φαίνεται πως δεν θα τη γλιτώσει αυτή τη φορά, αφού όλα δείχνουν ότι οι «μερένγκες» ψάχνουν τον επόμενο που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου της.

Εδώ και καιρό οι φήμες θέλουν πρώην προπονητή της Λίβερπουλ και της Ντόρτμουντ, Γιούργκεν Κλοπ, να είναι ο Νο1 στόχος των 15 φορές πρωταθλητών Ευρώπης, ωστόσο το… όνειρο με τον Γερμανό τεχνικό, δείχνει να απομακρύνεται. Ο ατζέντης του, ξεκαθάρισε πως o 57χρονος προπονητής που αυτή την εποχή είναι ο επικεφαλής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull, είναι κάτι παραπάνω από ευχαριστημένος με τον ρόλο του εκεί και πως, επιπλέον, δεν έχει υπάρξει καμία επαφή είτε με τη Ρεάλ, είτε με την Εθνική Βραζιλίας που επίσης φέρεται να βολιδοσκοπεί τις προθέσεις του το τελευταίο διάστημα.

🚨❌ Jürgen Klopp’s agent Marc Kosicke plays down reports on Real Madrid and Brazil: “Jürgen is very happy with his new role as Head of Global Soccer at Red Bull”.

“He’s fully focused and happy there”, told @SkySportDE @Plettigoal. pic.twitter.com/kIuKThKUYS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2025