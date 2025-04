Αήττητη εντός έδρας η Νότιγχαμ Φόρεστ κόντρα στο top-6 της Premier League

Έτοιμη να κουνήσει… σεντόνι είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ, αφού το βράδυ της Τρίτης επικράτησε 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της Premier League.

Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντος είναι πλέον ακόμα πιο κοντά στον στόχο της εξόδου στο επόμενο Champions League και σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο… απόρθητο «Σίτι Γκράουντ».

Κόντρα στο λεγόμενο «top-6» της Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ παραμένει αήττητη στο «Σίτι Γκράουντ», με τρεις νίκες (Τότεναμ, Μάντσεστερ Σίτι και Γιουνάιτεντ) και δύο ισοπαλίες (Λίβερπουλ, Άρσεναλ) σε πέντε ματς.

Nottingham Forest are unbeaten against the ‘Big Six’ at the City Ground in the Premier League this season and they’ve only conceded one goal.

◉ 1-0 vs. Tottenham

◉ 1-1 vs. Liverpool

◉ 0-0 vs. Arsenal

◉ 1-0 vs. Man City

◉ 1-0 vs. Man Utd

Just Chelsea left to complete… pic.twitter.com/dJfvE5E5sO

