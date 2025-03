«500 δολάρια το βίντεο»: Influencer συνελήφθη για κτηνοβασία, βίαζε το τσιουάουα της

Για κτηνοβασία και κακοποίηση ζώου συνελήφθη η influencer Λόγκαν Γκουμίνσκι, 27, από την Οκάλα της Φλόριντα.

Η δημιουργός περιεχομένου κινηματογράφησε και δημοσίευσε βίντεο όπου βίαζε το τσιουάουα της.

Η ντετέκτιβ Τζόρντιν Μπατς της κομητείας Μάριον έλαβε μια ανώνυμη πληροφορία στις 28 Ιανουαρίου ότι η influencer δημοσίευσε βίντεο στο Instagram «που απεικονίζει σεξουαλική δραστηριότητα με έναν σκύλο».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Μπατς ανακάλυψε ότι η Γκουμίνσκι, έχει δημοσιεύσει ξανά ακατάλληλες φωτογραφίες και βίντεο, όπου συμμετέχει «σε αποτρόπαιες πράξεις με το κακοποιημένο ζώο», δήλωσαν οι αρχές σε ανακοίνωση τους.

Μετά τη σύλληψη της η Γκουμίνσκι υπερασπίστηκε τις πράξεις της λέγοντας ότι ήταν «δημιουργός περιεχομένου και εμπορεύεται σεξουαλικές φωτογραφίες και βίντεο για να πουλήσει στο διαδίκτυο», ανέφερε το τμήμα.

‼Logan Guminski ‘Content Creator’ caught R*PING her Chihuahua and Posting Videos on social media 😱

📍Florida pic.twitter.com/U1HADAts1K

— i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) March 28, 2025