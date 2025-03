Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε το «δηλητήριο του αντισημιτισμού» μετά την επίθεση που δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο αρχιραββίνος Αριέλ Ένγκελμπεργκ της πόλης της Ορλεάνης στη Γαλλία, ενώ περπατούσε στο κέντρο της πόλης με τον μικρό του γιο.

Ένας ύποπτος συνελήφθη και εισήχθη σε ψυχιατρική μονάδα λίγο μετά την επίθεση, όπως αναφέρει το France 24.

Βίντεο από την επίθεση:

WATCH: Rabbi Aryeh Engelberg, 45, the chief rabbi of Orléans (France) being violently attacked in front of his son while walking home from synagogue on Saturday afternoon. pic.twitter.com/WwItizbH2q

