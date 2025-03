«Η ντροπή πρέπει να τελειώνει»: Πέθανε ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι είναι ο τελευταίος απόγονος του Αδόλφου Χίτλερ

«Μετά από εμένα δεν θα υπάρχει άλλος απόγονος του Χίτλερ. Το όνομα είναι ένας σταυρός που πρέπει να κουβαλάς και αυτό δεν το εύχομαι σε κανέναν». Με αυτά τα λόγια, ο Ρομάνο Λούκας Χίτλερ έκλεινε τη συνέντευξή του στα γερμανικά μέσα το 2015 – εκεί που υποστήριζε ότι είναι ο τελευταίος απόγονος του δικτάτορα που σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο στην Ευρώπη.

Καθισμένος σε έναν χώρο του σπιτιού του, κάτι σαν σαλόνι, ο -τότε- 61χρονος δήλωνε τελευταίος απόγονος του Αδόλφου Χίτλερ, με τα κάδρα του Οσάμα Μπιν Λάντεν, της Άνγκελα Μέρκελ και του «διάσημου συγγενή» του, να ξεχωρίζουν στους τοίχους. Σύμφωνα με το άρθρο υπήρχε και ένα του Μοχάμεντ Άλι.

