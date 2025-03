Υπό ερεύνα οι Θάντερ για πιθανή παραβίαση κανονισμών: Ποια είναι η τιμωρία αν κριθούν ένοχοι (pic)

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ερευνώνται από τo NBA, διότι έθεσαν εκτός αποστολής τη βασική πεντάδα τους στην αναμέτρηση με τους Πόρτλαντ Τρέιλμπλειζερς. Οι πρωτοπόροι της δυτικής περιφέρειας, παραβιάζουν πιθανώς πρωτόκολλα συμμετοχής παικτών και έτσι θα επιτηρηθούν.

Από την περσινή σεζόν, το NBA έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς για τη συμμετοχή των παικτών, διότι πολλοί βασικοί παίκτες των ομάδων δεν μπαίνουν στην αποστολή, καθώς θέλουν να προστατευτούν. Αυτό το γεγονός ονομάζεται load management και ταλαιπωρεί τη λίγκα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Από τον Σεπτέμβρη του 2023, ο πρόεδρος του NBA έδωσε εντολή, οι παίκτες να συμμετέχουν στις 65 από τις 82 αναμετρήσεις, αν θέλουν να είναι υποψήφιοι για βραβεία και προειδοποίησε ότι όσες ομάδες κάνουν load management σε υγιείς παίκτες, θα πρέπει να πληρώσουν πρόστιμα.

Τη φετινή σεζόν, οι Γιούτα Τζαζ υποχρεώθηκαν να πληρώσουν 100.000 δολάρια, διότι δεν συμπεριέλαβαν τον υγιή Λάουρι Μάρκανεν, στην αποστολή τους. Αυτές τις μέρες λοιπόν, οι Θάντερ, οι οποίοι έθεσαν εκτός τους: Σάι, Τζέιλεν Γουίλιαμς, Χόλμγκρεν, Ντορτ και Χάρτενσταϊν θα ερευνηθούν και αν κριθούν ένοχοι θα πληρώσουν πρόστιμο που ξεπερνάει τα 100.000 δολάρια.

The NBA is investigating the Thunder for potentially violating the league’s player participation policy for their game against Portland on March 7 in which their starting 5 sat, per @ShamsCharania

The league is also looking into the Sixers for having players sidelined pic.twitter.com/5zRodL45Lk

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2025