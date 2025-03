Θρήνος στη Ρουμανία, με τον θάνατο του Λούκα Μανολάτσε. Ο 19χρονος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής της FCSB, έχασε τη ζωή του από μια ασθένεια η οποία δεν έχει γίνει γνωστή και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Ταργκοβίστε.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν ήταν καλά το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τους προπονητές του δεν είχε δυνάμεις να αγωνιστεί σε ολόκληρο ημίχρονο και αισθανόταν συνεχώς κόπωση και έντονες ζαλάδες.

And another young…’suddenly’😪💔

*Luca Manolache-19-Romania

*Footballer-member of the Romanian National Junior Teams

*February 28, 2025

*Tragically, Luca died suddenly of a Heart Attack.

*»In recent months, Luca Manolache has been facing major health problems. It all started on… pic.twitter.com/cqnXciSnAN

