Μουμιοποίηση: Τι είναι και ποιες συνθήκες οδηγούν σε αυτή;

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θέλει να μάθουν όλοι για την «ξεχασμένη δεκαετία» του - και τη ζωή μετά τους Beatles

Το βιβλίο με τίτλο «Wings: The Story of a Band on the Run» το οποίο συνέγραψε με τον ιστορικό Τεντ Γουίντμερ αναμένεται να κυκλοφορήσει στα ράφια στις 4 Νοεμβρίου.