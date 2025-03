Τέλος οι καθυστερήσεις από τους γκολκίπερ – Η αλλαγή κανόνα από την IFAB ανατρέπει όσα γίνονταν έως τώρα

Η Διεθνής Επιτροπή Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (IFAB) ενέκρινε μια σημαντική αλλαγή κανονισμού για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης χρόνου από τους τερματοφύλακες, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2025/26. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, αν ο τερματοφύλακας κρατήσει την μπάλα στα χέρια του για περισσότερα από οκτώ δευτερόλεπτα, η αντίπαλη ομάδα θα κερδίζει κόρνερ.

Προηγουμένως, οι τερματοφύλακες επιτρεπόταν να κρατούν την μπάλα για έως έξι δευτερόλεπτα, με τυχόν παράβαση να τιμωρείται με έμμεσο ελεύθερο χτύπημα. Ωστόσο, αυτός ο κανονισμός σπάνια εφαρμοζόταν, επιτρέποντας στους τερματοφύλακες να καθυστερούν σημαντικά το παιχνίδι.

Με τη νέα αυστηρότερη ποινή, στόχος είναι η αποτροπή του καθυστερημένου παιχνιδιού και η διατήρηση του ρυθμού του αγώνα.

