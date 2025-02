Challenge και στο ποδόσφαιρο: Οι νέοι κανονισμοί της FIFA που αλλάζουν το άθλημα (pics, vids)

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι τον Μάρτιο θα συναντηθεί με το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB), για να συζητήσουν τροποποιήσεις που θα φέρουν επανάσταση στο άθλημα.

Εκεί αναμένεται να συζητήσουν για το οφσάιντ, αλλά και για την επικοινωνία του διαιτητή με τον VAR και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις όπως η θέσπιση ενός challenge που οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν.

Μία από τις κύριες μεταρρυθμίσεις που θα συζητηθούν θα είναι ο νόμος για το οφσάιντ από τη σκοπιά του «Νόμος του Βενγκέρ», με τον Αλσατό πρώην τεχνικό να υποστηρίζει την ωφέλεια του επιθετικού, κάτι που φυσικά θα βοηθήσει στο να μπαίνουν περισσότερα γκολ και να υπάρχει μεγαλύτερο θέαμα.

Αυτό υποστηρίζει πως ο παίκτης θα είναι οφσάιντ μόνο εάν το σώμα του υπερβαίνει εντελώς τη γραμμή του τελευταίου αμυντικού. Επομένως, εφόσον οποιοδήποτε μέρος του σώματος είναι ευθυγραμμισμένο με τον αμυνόμενο, όλα θα είναι κανονικά.

Ένα άλλο θέμα συζήτησης θα είναι οι διάλογοι που έχουν οι διαιτητές με το VAR πριν πάρουν κάποια απόφαση και η FIFA σκοπεύει αυτοί οι διάλογοι να μεταδίδονται ζωντανά, κάτι που έχει ήδη δοκιμαστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2023.

Introducing: Football Video Support 🎥

At the 74th FIFA Congress in Bangkok, FIFA Referees Committee Chairman Pierluigi Collina spoke about the success of trialling Football Video Support at the recent Blue Stars/FIFA Youth Cup™.

Find out how the system works: pic.twitter.com/rQoV5TktTY

— FIFA (@FIFAcom) May 17, 2024