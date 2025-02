Κι άλλη ομάδα στο κόλπο για τον Σέιμπεν Λι μετά τον Ολυμπιακό – Οι απαιτήσεις της Μανίσα (pic)

Με την προθεσμία για τις μεταγραφές στη Euroleague να εκπνέει στις 26 Φεβρουαρίου, οι ομάδες που χρειάζονται ενίσχυση βρίσκονται σε εγρήγορση για να κλείσουν άμεσα κάποιον παίκτη πριν την τελική προθεσμία.

Μία από τις ομάδες που φαίνεται πως παρακολουθεί έντονα την αγορά είναι ο Ολυμπιακός, με διάφορα δημοσιεύματα να τον συνδέουν με τον Σέιμπεν Λι που πλέον αγωνίζεται στη Μανίσα μετά το μικρό πέρασμά του στα μέσα της σεζόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Zalgiris Kaunas and Olympiacos Piraeus have asked info about Saben Lee.

Not easy deal, Manisa is asking about 600k € to release him.

EuroLeague transfer market closes soon, 26th of February. #Transfers #EuroLeaguehttps://t.co/FjOeVx51mV pic.twitter.com/heEiO9evTs

