Ντόχα: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο για τον Τσιτσιπά (1-2)

Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του 500άρι τουρνουά της Ντόχα από τον Χαμάντ Μεντζέντοβιτς με 2-1 σετ (6-7 [6], 7-5, 6-7 [5]) παρότι ο Σέρβος τενίστας έπαιζε με… ένα πόδι στο τέλος του τρίτου σετ.

O Χαμάντ Μεντζέντοβιτς στο 5-4 του τρίτου σετ σε μια προσπάθειά του να προλάβει το μπαλάκι άνοιξε τα πόδια του και τραυματίστηκε στον αριστερό του προσαγωγό, αλλά δεν τα παράτησε. Έμεινε στο κορτ, πάλεψε και στο τάι μπρέικ κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Μια ηρωική πρόκριση για τον Σέρβο και ένας οδυνηρός αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τον τραυματισμό του αντιπάλου του. Ένα ακόμα τουρνουά στη φετινή σεζόν που αποκλείεται νωρίς ο Ελληνας τενίστας.

A Medjedovic Miracle 🫢

Hamad Medjedovic fights through injury to take out Tsitsipas 7-6 5-7 7-6 and reach the 2nd round#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/Z8Ol9vShYE

— Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2025