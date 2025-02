Αποκάλυψη Μπρούνο Φερνάντο: «Ο Χουάντσο προσπάθησε να με πείσει να έρθω στον Παναθηναϊκό»

Ο Μπρούνο Φερνάντο… ανάγκασε όλους τους μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης να τον προσεγγίσουν, αλλά μετά έπειτα από «θρίλερ» πολλών ημερών υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε μια από τις πρώτες του συνεντεύξεις που παραχώρησε στην Ισπανία, ανέφερε ότι ο διεθνής με τη «φρούρια ρόχας» και παίκτης του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερναγκόμεθ προσπάθησε να τον πείσει να έρθει στους «πράσινους».

Ο Ισπανός φόργουορντ γνώριζε τον Φερνάντο, από την κοινή τους θητεία στους Μπόστον Σέλτικς τη σεζόν 2021-22. Όμως ο Ερναγκόμεθ δεν ήταν ο μόνος που λειτούργησε σαν μεσολαβητής για την ομάδα του. Το ίδιο έκανε και ο Γκαρούμπα, ο οποίος είχε υπάρξει παίκτης της «Βασίλισσας» την τετραετία 2017-21 και φαίνεται ότι νοιάζεται για την πρώην ομάδα του. Να αναφέρουμε ότι ο NBAer ήξερε τον Φερνάντο, διότι συνηπήρξε με αυτόν στους Χιούστον Ρόκετς, τη σεζόν 2022-23. Βέβαια υπήρχε και ένας ακόμη παράγοντας που παρακίνησε τον Αγκολέζο.

Ο Φερνάντο επέλεξε την Ισπανία και τη Μαδρίτη συγκεκριμένα, διότι θα του ήταν ευκολότερο να προσαρμοστεί, λόγω παρόμοιας γλώσσας. (Ο Φερνάντο είναι από την Ανγκόλα, η οποία είναι πορτογαλική αποικία και τα πορτογαλικά είναι παρόμοια με τα ισπανικά).

«Είναι αλήθεια ότι μίλησα με τον Χουάντσο, αλλά μου είπε να πάω στον Παναθηναϊκό. Μίλησα και με τον Γκαρούμπα. Γνώριζα τη Ρεάλ Μαδρίτης από πριν και τον Έντι Ταβέρες από τους διεθνείς αγώνες και, προφανώς, η Μαδρίτη είναι η Μαδρίτη. Υπήρχαν κάποια πράγματα που δεν ηξερα για τον σύλλογο και τα ρώτησα, μίλησα και με τον ατζέντη μου. Ήθελα να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα.

Συνήθως έρχομαι στην Ισπανία το καλοκαίρι, στη Μαδρίτη (ακολουθεί πρόγραμμα προπονήσεων) και είναι μια πολύ ωραία πόλη, όπως και η χώρα. Η ενσωμάτωση εδώ είναι ευκολότερη, λόγω των ανθρώπων και της γλώσσας. Επίσης, έχω οικογένεια κοντά, αδέρφια στη Λισαβόνα. Η Ρεάλ είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, το βλέπω ως το τέλειο μέρος».

