Νέος σεισμός 5 Ρίχτερ στη Σαντορίνη – Αισθητός και στην Αττική

Ο υποθαλάσσιος χώρος ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό συνεχίζει να δίνει σεισμούς.

Μετά τον σεισμό μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο στα 14 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα, που σημειώθηκε στις 22:16, ακόμα ένας ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε 18 χιλιόμετρα νότια της Αρκεσίνης Αμοργού, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς το βράδυ ήταν ο μεγαλύτερος των τελευταίων ημερών, με σεισμούς της τάξης των 5,2 Ρίχτερ να ακολουθούν.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε και από το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, με την προκαταρκτική του καταγραφή να δείχνει 5,1. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έδωσε την βαθμολόγηση 5 στην κλίμακα Ρίχτερ ως αναθεωρημένη.

Ακόμα δύο σεισμοί των 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν στις 00:44 και στις 00:51.

#Earthquake ( #σεισμός ) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.1 || 23 km SW of #Kamárion ( #Greece ) || 7 min ago (local time 00:37:26). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/W4jU62fR65

ℹ Aftershocks may occur in the next hours/days. Unless it is necessary, stay away from damaged areas for your safety 🙏 Be careful and follow national authorities’ information.

— EMSC (@LastQuake) February 10, 2025