H UEFA υποκλίθηκε στον Τζολάκη για τις σπουδαίες του εμφανίσεις στο Europa League (vid)

O Ολυμπιακός έχει μια εξαιρετική, έως τώρα, ευρωπαϊκή πορεία, με τους «ερυθρόλευκους» να τερματίζουν στην 7η θέση της League Phase του Europa League. Κομβικό ρόλο στην επιτυχία των Πειραιωτών έπαιξε ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο Έλληνας κίπερ μετατράπηκε σε «φύλακας-άγγελος» της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με την UEFA να υποκλίνεται μπροστά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 22χρονος κράτησε ανέπαφη την εστία του στα 6 από τα 8 παιχνίδια της League Phase, με αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να τερματίσουν την πρώτη φάση του θεσμού με μόλις τρία γκολ παθητικό και την καλύτερη άμυνα στην διοργάνωση. Αναλυτικότερα, σε 8 παιχνίδια είχε 26 επεμβάσεις, 3.25 ανά αγώνα, ενώ είναι ένας από τους, μόλις, οκτώ τερματοφύλακες που έχουν αποκρούσει πέναλτι.

Tzolakis kept 6 clean sheets in his 8 league phase games 😤 @olympiacosfc | #UEL pic.twitter.com/WLI4tfEAdj

Τα κατορθώματα του Έλληνα τερματοφύλακα δεν πέρασαν απαρατήρητα ούτε από τους ανθρώπους της UEFA που ανάρτησαν στον επίσημο λογαριασμό του Europa League στο «Χ», ένα βίντεο με τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες επεμβάσεις του.

Όλα αυτά έρχονται λίγες μέρες μετά την δημοσίευση του διεθνούς κέντρου αθλητικών ερευνών με εξειδίκευση στα στατιστικά του ποδοσφαίρου CIES Football Observatory, που κατατάσσει τον Τζολάκη στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους τερματοφύλακες κάτω των 23 που αγωνίζονται εκτός των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

U2⃣3⃣ goalkeepers most ready for the big-5⃣ as per @CIES_Football Index 📊 powered by @wyscout ⛽

🥇 #KostasTzolakis 🇬🇷 79.3 / 100 (€9.0 value)

🥈 #JamesBeadle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 77.3 (€8.2m)

🥉 #JamesTrafford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 76.8 (€13.6)

Top 🔟 for 6⃣0⃣ leagues 🌐 👉 https://t.co/1pnqKfvrq3 pic.twitter.com/BL5qh2QRK8

— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 16, 2025