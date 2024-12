Ασταμάτητη η Νότιγχαμ Φόρεστ: Έφτασε τις πέντε σερί νίκες στην Premier League (pics)

Ασταμάτητη είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομαδάρα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο με γκολ των Γουντ και Γκιμπς Γουάιτ «καθάρισε» και την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ» (0-2) για την 19η αγωνιστική της Premier League και πέτυχε την 5η σερί και 11η συνολικά νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα.

Η Νότιγχαμ «τρελαίνει» κόσμο στο Νησί και έχει κάνει μία μυθική πορεία με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στην Premier League, καθώς βρίσκεται στην 2η θέση και βλέπει… αστέρια. Η ομάδα του Νούνο πριν από το μεγάλο διπλό στο Μέρσεσαϊντ επί της Έβερτον είχε νικήσει στο «City Ground» την Τότεναμ με 1-0, αλλά και στο Ολντ Τράφορντ την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-2, εντός έδρας την Άστον Βίλα με 2-1, σε μια αναμέτρηση που πέτυχαν μάλιστα μια επική ανατροπή, αλλά και εκτός έδρας την Μπρέντφορντ με 2-0.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Νότιγχαμ έχει ένα ξέφρενο σερί, αφού μετά από την ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι εκτός έδρας μετράει πέντε σερί τρίποντα και συνολικά έξι στα τελευταία επτά ματς στην Premier League και είναι πίσω μόνο από τη Λίβερπουλ.

Yes, you’re seeing that right: Nottingham Forest are now 𝑺𝑬𝑪𝑶𝑵𝑫 in the Premier League 😲🌳 pic.twitter.com/V9Nuc7a0yo

— 433 (@433) December 29, 2024