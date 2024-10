Συγκλονιστικό: Οπαδοί τραγούδησαν σύνθημα στον ρυθμό του «Star Man» για τον Μπάλντοκ σε παμπ του Σέφιλντ (vid)

Δύο μέρες έχουν περάσει από τον τραγικό θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, ωστόσο κανένας δεν έχει καταφέρει να συνειδητοποιήσει ακόμα πως έφυγε τόσο άδικα και μόλις στα 31 του χρόνια.

Ένας σύλλογος που δέθηκε μαζί του ήταν η Σέφιλντ, στην οποία έπαιξε από το 2017 μέχρι το 2024, με τους οπαδούς της τοπικής ομάδας να του δείχνουν την αγάπη τους όταν έπαιζε με τη φανέλα της ομάδας τους και να κάνουν το ίδιο και μετά τον θάνατό του.

Απόδειξη ένα video που έκανε την εμφάνισή του στα social media, με οπαδούς της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, να τραγουδούν σε παμπ της πόλης ένα σύνθημα για τον Μπάλντοκ για να τιμήσουν τη μνήμη του, όπως την εποχή που έπαιζε για αυτούς.

Το απίθανο βίντεο

«There’s a star man, running down the right, his name is Georgie Baldock and he’s fuckin dynamite (Υπάρχει ένα αστέρι που τρέχει στα δεξιά, το όνομά του είναι Τζόρτζι Μπάλντοκ και είναι γαμ… δυναμίτης) ανέφερε το τραγούδι που δονούσε την ατμόσφαιρα για τον παίκτη που κέρδισε το προσωνύμιο «Starman».