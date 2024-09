Ο καπνός φλερτάρει τις νεαρές γυναίκες με κρυφό μάρκετινγκ

Όμορφη, γελαστή, φλερτάρει και καπνίζει. Οι εικόνες της Natalie Portman και του Paul Mescal να καπνίζουν τσιγάρο έξω από μια παμπ του Λονδίνου ήταν «η μεγαλύτερη διαφήμιση για τα τσιγάρα από την εποχή του Mad Men», όπως την χαρακτήρισε ο δημοσιογράφος της ποπ κουλτούρας Hunter Harris.

Ίσως είναι απλώς μια σύμπτωση, αλλά τελευταία ο καπνός εμφανίζεται σε πιο λαμπερά πλαίσια απ’ ό,τι έχουμε συνηθίσει πρόσφατα.

Η Dua Lipa στο φεστιβάλ του Glastonbury (αφού δήλωσε ότι το έχει κόψει), οι αδελφές Olsen στα διαλείμματα της δουλειάς τους, η Bella Hadid στις Κάννες, το καστ τoυ «Bear» στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της σειράς στο Λος Άντζελες, η Rosalía σε ραντεβού με τον Jeremy Allen White… ούτε ένα τσιγάρο στον ορίζοντα μεταξύ των A-list celebrities.

Οι New York Times δημοσίευσαν ένα άρθρο σχετικά με το θέμα πριν από μερικά χρόνια, αλλά πρόσφατα ένας ορισμένος μοιρολατρικός ηδονισμός φαίνεται να εξαπλώνεται μεταξύ των νεότερων ανθρώπων, ενισχυμένος από μια αίσθηση νοσταλγίας για λιγότερο ψηφιακές εποχές.

Στο Instagram, προφίλ όπως το @cabmate πολλαπλασιάζονται, καμαρώνοντας φωτογραφίες της Kate Moss να διασκεδάζει τη δεκαετία του 1990 ή της Gwyneth Paltrow να καπνίζει. Άλλα που δείχνουν όμορφους ανθρώπους όπως η Anya Taylor-Joy, η Dakota Johnson, η Malia Obama, ο Brad Pitt ή η Lily Rose Depp με τα τσιγάρα τους προκαλούν αναδρομές στην παράλογη δυναμική της σχολικής αυλής με τα «κουλ» παιδιά να συναντιούνται για να καπνίσουν κρυφά.

paul mescal and natalie portman spotted in london pic.twitter.com/3OXAdTQ7mU

— best of paul mescal (@bestofmescal) May 30, 2024