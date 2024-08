Ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιράνθρωπους εν ζωή, ενώ αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο που δίνει τη μάχη του με τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Ο 76χρονος Σουηδός που έχει γράψει τεράστια ιστορία στους ευρωπαϊκούς πάγκους έστειλε αποχαιρετιστήριο μήνυμα μέσα από το ντοκιμαντέρ του Amazon Prime με τον τίτλο «Sven».

Τα λόγια του συγκλονίζουν.

«Είχα μία καλή ζωή. Νομίζω ότι όλοι φοβόμαστε τη μέρα που θα πεθάνουμε, αλλά η ζωή είναι και θάνατος. Πρέπει να μάθεις να το αποδέχεσαι όπως είναι. Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος οι άνθρωποι θα πουν, ναι, ήταν καλός άνθρωπος, αλλά δεν θα το πουν όλοι αυτό.

Ελπίζω να με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο που προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε. Μη λυπάστε, να χαμογελάτε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, κόσμο, ήταν φανταστικό. Φροντίστε τον εαυτό σας και φρόντιστε τη ζωή σας. Και ζήστε τη. Αντίο».

Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον σπουδαίο προπονητή με πολλές στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του να περνούν μπροστά από τα μάτια μας σε λίγα δευτερόλεπτα.

Συγκινούν οι σκηνές από την περιοχή όπου βρίσκεται στη Σουηδία, με τον ίδιο να ατενίζει το ήσυχο και πανέμορφο τοπίο.

“It’s cancer I have, but don’t be sorry… smile and remember the good times”

The official trailer of 𝐒𝐯𝐞𝐧, a new documentary on the extraordinary life of Sven-Goran Eriksson, coming soon to Prime Video. pic.twitter.com/qbU9lyLzoQ

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) March 14, 2024