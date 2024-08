Λίαμ Πέιν: Το σεξιστικό χιουμοράκι με το οποίο δεν γέλασε κανείς

«Δείχνεις καλή, ωραία και ντυμένη, για μια φορά» είπε ο Λίαμ Πέιν σχολιάζοντας σε ένα βίντεο την εμφάνιση της κοπέλας του Κέιτ Κάσιντι, προτού οι δυο τους βγουν για να διασκεδάσουν στο Μάντσεστερ. Εννέα λέξεις που ήταν αρκετές για να βάλουν φωτιά στα social media και τον 30χρονο πρώην μέλος των One Direction στο στόχαστρο. Το «μισογύνης» ήταν από τα σχόλια που άκουσε.

Το είπε για πλάκα ή σοβαρά ο Λίαμ Πέιν; Δεν έχει σημασία: είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο να το έλεγε, πάλι σεξιστικό θα ακουγόταν. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι αντιδράσεις εναντίον του ήταν τόσο έντονες – πέρα από το προφανές.

Ο γεννημένος στο Γουλβερχάμπτον μουσικός πάντα έδειχνε, υποστήριζε και έβγαζε προς τα έξω ότι ήταν το καλό παιδί των One Direction. Βέβαια οι 1D δεν υπάρχουν πλέον – και μάλλον ούτε και τα καλά παιδιά στην Αγγλία.

Ένας ακόμα λόγος είναι, πως σε αυτά τα 14 χρόνια πορεία του στη μουσική βιομηχανία, ο Λίαμ Πέιν έχει φωτογραφηθεί / ποζάρει / τραγουδήσει / κυκλοφορήσει ουκ ολίγες φορές χωρίς μπλούζα, δείχνοντας ότι είναι κουλ και ωραίος. Άρα, τι πρόβλημα έχει με το πως ντύνεται η κοπέλα του; Ή απλά θέλει τη γυναίκα «δούλα και κυρά»; Ή, στην τελική, είναι τόσο καλό και old school τύπος; Αλλά αν είναι «τόσο καλό και old school τύπος» τότε γιατί δεν έχει πρόβλημα όταν κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα ο ίδιος και τραγουδάει κομμάτια με τίτλο «Strip That Down»;

Αυτά τα ερωτήματα εξέφρασαν πολλοί στα social media, ενώ την κατάσταση δεν έκαναν καλύτερη ούτε το αμήχανο χαμόγελο της 25χρονης Κέιτ Κάσιντι μετά την ατάκα του Λίαμ Πέιν, αλλά ούτε οι υποστηρικτές του που βγήκαν να τον στηρίξουν με επιχειρήματα τύπου «γιατί εκνευρίζεστε τόσο όταν ένας άντρας εκφράζει τη γνώμη μου για το πως του αρέσει να ντύνεται η κοπέλα του; Αφού στο τέλος αυτή φοράει ότι θέλει».

Συμπέρασμα: καλύτερα να τραγουδάει παρά να μιλάει ο Λίαμ Πέιν. Ευτυχώς, τα κομμάτια του δεν τα γράφει ο ίδιος.