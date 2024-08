Παροξυσμός επικρατεί στους φετινούς ολυμπιακούς αγώνες με τις καρφίτσες της χρυσής Σιμόν Μπάιλς σε σχήμα καρδιάς.

Η επτά φορές αμερικανίδα ολυμπιονίκης δημοσίευσε μία φωτογραφία με τις καρφίτσες —οι οποίες έχουν χαραγμένο το όνομά της επάνω— σε ένα Instagram story πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

imagine going to trade pins with THE simone biles and you get a THE simone biles pin! pic.twitter.com/Jf7tBIF26l

— josephine (@ringleaps) July 23, 2024