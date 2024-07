Σουηδοί ερευνητές δημιούργησαν ένα τεστ ερωτήσεων, που θα μπορείτε να κάνετε στο σπίτι και θα εντοπίζει γρήγορα εάν κινδυνεύετε από έμφραγμα. Μάλιστα, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, φαίνεται να έχει το ίδιο επίπεδο ακριβείας με τις εξετάσεις αίματος και τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης.

Για την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την πληθυσμιακή μελέτη SCAPIS, με επικεφαλής τους ερευνητές από το University of Gothenburg. «Το έμφραγμα συνήθως συμβαίνει ξαφνικά», λέει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Göran Bergström, καθηγητής Κλινικής Φυσιολογίας στην Ακαδημία Sahlgrenska του University of Gothenburg.

«Πολλοί από αυτούς που παθαίνουν καρδιακή προσβολή είναι φαινομενικά υγιείς και ασυμπτωματικοί, αλλά έχουν εναποθέσεις λίπους στις στεφανιαίες αρτηρίες, γνωστές ως αθηροσκλήρωση. Το τεστ που αναπτύξαμε καθιστά δυνατό τον εντοπισμό σχεδόν των δύο τρίτων των ατόμων ηλικίας 50-64 ετών που έχουν σημαντική στεφανιαία αθηροσκλήρωση και επομένως διατρέχουν υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου» αναφέρει ο ίδιος.

Ο αλγόριθμος προσδιορίζει τα άτομα που κινδυνεύουν από έμφραγμα

Το τεστ των ερευνητών αποτελείται από 14 ερωτήσεις που χρειάζονται πέντε έως και οκτώ λεπτά για να απαντηθούν. Αυτές οι ερωτήσεις σχετίζονται με παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το βάρος, η περίμετρος της μέσης, το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα αυξημένα λιπίδια, ο διαβήτης και το οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, συνδυάζοντας πληροφορίες από τις απαντήσεις σε έναν ειδικό αλγόριθμο, το τεστ στο σπίτι μπορεί να ανιχνεύσει το 65% των ατόμων που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το τεστ μας είναι εξίσου ακριβές με μια κλινική εξέταση με εξετάσεις αίματος και μετρήσεις αρτηριακής πίεσης», συνεχίζει ο Δρ. Bergström.

«Εάν μπορέσουμε να κάνουμε το τεστ ευρέως διαθέσιμο, μπορούμε να σώσουμε ζωές, εντοπίζοντας εγκαίρως εκείνους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή που επί του παρόντος υποβάλλονται σε ανεπαρκή θεραπεία» συμπληρώνει ο ίδιος.

Οι έγκαιρες ενδείξεις μπορούν να σώσουν ζωές

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα από 25.000 άτομα ηλικίας 50-64 ετών από την μελέτη SCAPIS. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε αξονική στεφανιογραφία, μη επεμβατική μέθοδος για την απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών και τον βαθμό αθηροσκλήρωσης. Συγκρίνοντας τα κλινικά ευρήματα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα ερωτηματολόγια, οι ερευνητές μπόρεσαν να διαπιστώσουν ποιοι παράγοντες είχαν την πιο ισχυρή σύνδεση με τον βαθμό αθηροσκλήρωσης.

Η ερευνητική ομάδα έχει επίσης ξεκινήσει μελέτες στη Σουηδία και με δεδομένα από τις ΗΠΑ για να αξιολογήσει πώς λειτουργεί το εν λόγω τεστ σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού. Ο εντοπισμός των ατόμων που κινδυνεύουν πριν από την εμφάνιση της νόσου είναι ένας από τους κύριους στόχους των επιστημόνων.

