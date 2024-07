Ισπανία – Γερμανία: Ο λόγος που δεν δόθηκε πέναλτι στο χέρι του Κουκουρέγια (vid)

Η Ισπανία έκλεισε το… σπίτι της οικοδέσποινας Γερμανίας με το γκολ του Μερίνο στο 120ό λεπτό της παράτασης και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Euro 2024.

Ωστόσο ξ φάση που όλοι συζητούν, είναι το χέρι του Κουκουρέγια, που δεν δόθηκε πέναλτι με τον διαιτητή και το VAR να συμφωνούν ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο στη φάση.

«Όταν η μπάλα βρίσκει στο χέρι κοντά στο σώμα και είναι κάθετο προς το χορτάρι (δηλαδή το χέρι είναι προς τα κάτω σε ευθεία όπως του Κουκουρέγια), ή/και σε θέση πίσω από το σώμα, τότε δεν είναι πέναλτι». Αυτή ήταν η ενημέρωση της UEFA προς τους διαιτητές πριν από την έναρξη του τουρνουά.

UEFA’s pre-tournament briefing on handballs gave a specific example just like Marc Cucurella, saying it should NOT be a handball penalty.

Arm close to the side, pointing predominantly down/vertically, and/or a position behind line of the body. #ESPGER #Euro2024

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) July 5, 2024