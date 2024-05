Οι Μάβερικς στους τελικούς του ΝΒΑ (124-103, vid) – MVP o Ντόνσιτς

Οι Ντάλας Μάβερικς προκρίθηκαν στους τελικούς του NBA, μετά την νίκη τους επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς (124-103) τελειώνοντας τη σειρά με 4-1.

Λούκα Ντόντσιτς και Κάιρι Ίρβινγκ έβαλαν από 36 πόντους και στέφθηκαν πρωταθλητές της Δύσης.

Ο Ντόνσιτς σκόραρε 20 πόντους με το… καλησπέρα της πρώτης περιόδου, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 36 (6/10 τρίποντα), ενώ είχε και 10 ριμπάουντ, με 5 ασίστ. Παράλληλα, ο Ίρβινγκ σκόραρε επίσης 36 (4/10 τρίποντα), και πλέον διεκδικεί ακόμη ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή του ΝΒΑ.

Να σημειωθεί πως, ο «Luca Magic» κέρδισε το βραβείο του MVP των τελικών της Δύσης.

Luka Doncic is awarded The Earvin «Magic» Johnson Trophy as he is named the Western Conference Finals MVP 🏆

Για τη Μινεσότα ξεχώρισε το δίδυμο Καρλ-Άντονι Τάουνς ((28 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και Άντονι Έντουαρντς (28 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Αντίπαλος των Μάβερικς στους τελικούς της κορυφαίας μπασκετικής Λίγκας θα είναι οι Μπόστον Σέλτικς.

Οι σκόρερ

ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ: ΜακΝτάνιελς 8 (2/4 τρίποντα), Τάουνς 28 (1/6 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκομπέρ 9 (5 ριμπάουντ), Έντουαρντς 28 (4/6 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κόνλεϊ 7 (4 ριμπάουντ), Άντερσον 7 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αλεξάντερ-Γουόκερ, Ριντ 5 (4 ριμπάουντ), ΜακΛάφιν, Μίλερ, Μουρ 5 (1/2 τρίποντα), Μίνοτ, Γκάρτζα 6

ΜΑΒΕΡΙΚΣ: Τζόουνς 5 (1/2 τρίποντα, 2 ασίστ), Γουάσινγκτον 12 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκάφορντ 11 (9 ριμπάουντ), Ίρβινγκ 36 (4/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντόντσιτς 36 (6/10 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάιβλι 9 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκριν 2, Χάρντι 7, Κλέμπερ 3, Έξουμ, Πάουελ 2, Λόσον 1