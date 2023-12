Ξέρω πού θα βρεις τα femine, fresh, fashion, friendly γιορτινά δώρα που ανυπομονούν να λάβουν οι αγαπημένοι σου

Κάθε χρόνο, ο Δεκέμβρης με βρίσκει αντιμέτωπη με το «αίνιγμα» της χριστουγεννιάτικης gift list, αφού ήδη από τις αρχές του μήνα προσπαθώ να οργανώσω τη λίστα με τους παραλήπτες των δώρων μου, αντιστοιχώντας επιλογές με ονόματα και υπολογίζοντας το budget που θέλω να διαθέσω. Άλλωστε, για μένα εκεί κρύβεται το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων, στο ότι με εμπνέουν να σκορπίσω χαρά και φως στους ανθρώπους που αγαπώ. Και η αλήθεια είναι πως με κάποιο μαγικό τρόπο, τα καταφέρνω κάθε χρονιά.

Τι κάνω; Επιλέγω δώρα που παρατείνουν το αίσθημα ενθουσιασμού που «πλημμυρίζει» τους παραλήπτες, όταν ανοίγουν με λαχτάρα το γιορτινό πακέτο που τους προσφέρω, δώρα που έχουν συναισθηματικό αντίκρισμα, που μόλις τα αντικρίζω με οδηγούν συνειρμικά σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή μου αφηγούνται ιστορίες. Προτιμώ δώρα που αντιπροσωπεύουν τους δικούς μου ανθρώπους, διότι σε βάθος χρόνου γίνονται μια προέκτασή του εαυτού τους, κάτι που φορούν πάντα και παντού, οπότε τους υπενθυμίζει κάθε στιγμή πόσο ξεχωριστή θέση έχουν στη ζωή μου. Πού θα βρεις και εσύ τόσο προσωπικά δώρα;

Κι όμως, υπάρχουν περισσότεροι από 30 προορισμοί σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου θα ανακαλύψεις «πινελιές» από χρυσό Κ18, Κ14, Κ9, ασήμι 925 και ορείχαλκο, κοσμήματα που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου, προσωπικούς «θησαυρούς» που μας συντροφεύουν σε σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Παρακάτω, λοιπόν, έχω ετοιμάσει έναν οδηγό που σου δίνει έμπνευση και ιδέες, για να συμπληρώσεις τα κενά στη gift list σου με προσθήκες προσιτής πολυτέλειας, οι οποίες φέρουν την υπογραφή Anna Maria Mazaraki!

Λαμπερά δώρα που συμβολίζουν τις πιο τρυφερές και friendly αναμνήσεις σου

Τα Χριστούγεννα δημιουργούμε τρυφερές αναμνήσεις τις οποίες αναπολούμε με νοσταλγία στο μέλλον. Φαντάσου, απλώς, πόσες τέτοιες αναμνήσεις έχει η μητέρα ή η αδερφή σου από εσένα όταν ήσουν παιδί, φαντάσου πόσες σας περιμένουν φέτος. Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να κάνεις παντοτινές και ξεχωριστές τις φετινές γιορτές για τους παραλήπτες της λίστας σου, χαρίζοντάς τους ένα περίτεχνο κόσμημα από τη Limited Christmas Collection;

Κολιέ από ορείχαλκο με επιχρύσωμα 24Κ, σε σχήμα γλειφιτζουριού, γιορτινού στεφανιού και ελαφιού, σκουλαρίκια χιονονιφάδες με λευκά ζιργκόν, μικροσκοπικοί χιονάνθρωποι από λευκό σμάλτο, κρίκοι από ορείχαλκο σε σχήμα γκι με πράσινα μονόπετρα και κόκκινο σμάλτο, κολιέ με σχέδιο χριστουγεννιάτικου δέντρου από πολύχρωμα ζιργκόν και μαργαριτάρι, είναι μερικές από τις προσιτές, luxury επιλογές που συνδυάζουν αριστοτεχνικά την απλότητα με την πολυτέλεια και την υψηλή ποιότητα των πιο ανθεκτικών υλικών.

Fresh γούρια που κάνουν την τύχη «σύμμαχο» των αγαπημένων σου προσώπων

Θέλεις το 2024 να είναι η χρονιά που το σύμπαν θα συνωμοτήσει, επιτέλους, υπέρ των φίλων και των συναδέλφων σου; Τότε, τα κομψά και πρωτότυπα lucky charms, δηλαδή τα πιο fresh γούρια του 2024, δεν πρέπει να λείπουν από τη gift list σου. Και ειλικρινά, στη συγκεκριμένη κατηγορία οι επιλογές είναι τόσες πολλές και μοναδικές, που δεν θα ξέρεις ποια να πρωτοδιαλέξεις.

Κολιέ με πράσινα ή λευκά ζιργκόν και μαργαριτάρια, άλλα σε σχήμα πέταλου ή κάποια που αναγράφουν τη λέξη «ΤΥΧΗ», βραχιόλια με κίτρινο επιχρύσωμα 24Κ, είναι τα κοσμήματα που συμβολίζουν την καλοτυχία και θα μπορούν οι αγαπημένοι σου να φορούν καθημερινά.

Εναλλακτικά, υπάρχουν και πιο κλασικές επιλογές, όπως επιτραπέζια ή κρεμαστά γούρια σε σχήμα ροδιού, τριφυλλιού και κλειδιού από ορείχαλκο, υπόσχονται πως το 2024 θα είναι μία αισιόδοξη, συναρπαστική χρονιά για τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Να θυμάσαι πως ένα γούρι, είτε πρόκειται για κόσμημα, είτε για διακοσμητικό, αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο καλοτυχίας, μία ευχή προς τους αγαπημένους σου, μία υπενθύμιση πως ό,τι και αν τους επιφυλάσσει το νέο έτος, έχουν στο πλευρό τους εσένα και όλη τη θετική σου ενέργεια.

Femine και fashion δώρα για να παραμείνεις εντός ενός συγκεκριμένου budget

Για να μην σε πιάσει… πονοκέφαλος με την οργάνωση της gift list, μπορείς να ξεμπερδέψεις εύκολα και γρήγορα, κάνοντας επιλογές δώρων με κριτήριο το budget που επιθυμείς να διαθέσεις. Το σίγουρο είναι πως σε ένα από τα 32 καταστήματα Anna Maria Mazaraki σε Αθήνα και Κύπρο, θα βρεις πολλές επιλογές δώρων σε διαφορετικές τιμές.

Για παράδειγμα, ψάχνεις κάτι luxury, fashion και κομψό μέχρι 30 ευρώ; Ένα περίτεχνο κολιέ διακοσμημένο με ένα μωβ ή ένα κόκκινο δάκρυ, ένα βραχιόλι μακραμέ ορείχαλκο, με κίτρινο επιχρύσωμα 24κ και μαργαριτάρι, είναι δύο εξαιρετικές επιλογές για τη συνάδελφο που σου έλαχε στο Secret Santa, ενώ ένα ζευγάρι λεπτεπίλεπτα σκουλαρίκια από ασήμι 925 με κίτρινο επιχρύσωμα 24Κ, αλυσίδα και λευκό ή πράσινο μονόπτερο, είναι δύο αξεσουάρ προσιτής πολυτέλειας που θα κάνουν level up στις μελλοντικές εμφανίσεις της κολλητής σου.

Θέλεις να ανεβάσεις λίγο το budget σου; Αν επιθυμείς να διαθέσεις 50 ευρώ για το χριστουγεννιάτικο δώρο της μητέρας σου ή της φίλης σου που πρόσφατα έγινε μαμά, αξίζει να επενδύσεις σε ένα ασημί κολιέ που αναγράφει με διακριτικά, μικρά γράμματα την πιο τρυφερή λέξη του κόσμου, δηλαδή «μαμά», καθώς και σε ένα ζευγάρι κρεμαστά σκουλαρίκια από ορείχαλκο, με κίτρινο επιχρύσωμα 24Κ και μικροσκοπικά φύλλα.

Εναλλακτικά, υπάρχει και η επιλογή ενός λεπτού, minimal βραχιολιού από ασήμι 925, κίτρινο επιχρύσωμα 24Κ και πράσινο μονόπετρο ή ενός βραχιολιού με λευκά ζιργκόν και μονόπετρο, διακοσμημένο με τον αστερισμό του ζωδίου που αντιπροσωπεύει τον παραλήπτη του δώρου σου.

Υπάρχει κάποιο ξεχωριστό πρόσωπο στη λίστα σου, για το οποίο σκοπεύεις να διαθέσεις έως και 100 ευρώ για το δώρο του; Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχεις πολλές επιλογές από τα καταστήματα Anna Maria Mazaraki, αν και εγώ ξεχώρισα ένα διαχρονικό κολιέ ροζάριο, ένα ζευγάρι κλασικούς, ασημί κρίκους και ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια σε ένα ιδιαίτερο σχήμα κώνου.

Μήπως ζητάς κάτι λίγο πιο χρηστικό; Τότε, καλύτερα να επιλέξεις μία πλεκτή τσάντα ώμου από οικολογικό δέρμα, στολισμένη με ένα «ματάκι» από σμάλτο ή μία τσάντα χιαστί snakeprint, κατασκευασμένη από δέρμα suede με μεταλλικό φίλτρο, σε μαύρη, πράσινη, μπλε ή μπρονζέ απόχρωση. Όσο για τη μικρή πριγκίπισσα της gift list σου, δηλαδή τη βαφτιστήρα ή την ανιψία σου, ένα ζευγάρι χαριτωμένα σκουλαρίκια από κίτρινο χρυσό Κ14 σε σχήμα ελέφαντα ή λαγού, είναι το δώρο που θα κερδίσει αμέσως μία θέση στην καρδιά της, όπως και εσύ.

Όλα τα παραπάνω είναι μόνο μερικές από τις επιλογές προσιτής πολυτέλειας που μπορείς να χαρίσεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα, πραγματοποιώντας μία επίσκεψη σε ένα από τα 32 καταστήματα Anna Maria Mazaraki, δηλαδή στους one stop for all προορισμούς για χριστουγεννιάτικα δώρα, οι οποίοι διαθέτουν στις προθήκες τους εξίσου μοναδικές και ξεχωριστές προτάσεις δώρων, με τους παραλήπτες της gift list σου. Κι όμως, με μία επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα Anna Maria Mazaraki ή με μία περιήγηση στο επίσημο e-shop, θα κάνεις όλες τις γιορτινές αγορές σου, επιλέγοντας για τους αγαπημένους σου πολυτελή κοσμήματα και αξεσουάρ στις πιο προσιτές τιμές.