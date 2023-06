Έτοιμη και δεύτερο μεταγραφικό μπαμ μοιάζει η Ίντερ Μαϊάμι…

Μετά την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, στοχεύει και στην απόκτηση του Σέρχιο Μπούσκετς, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα από την Ισπανία.

Μάλιστα σύμφωνα με τα εν λόγω ρεπορτάζ η ομάδα του MLS, στοχεύει και στην απόκτηση του Λουίς Σουάρες, θέλοντας έτσι να δημιουργήσει μια μαγική τριπλέτα, με… άρωμα Μπαρτσελόνα.

Διαβάστε επίσης: Το «όχι» του Κρέσπο σε μεγάλη πρόταση από το Μεξικό, η «λευκή επιταγή» της Αλ Ντουχαΐλ και η συνεργασία με τον Κορδόν!

🚨 JUST IN: Inter Miami will go for Sergio Buquets once Messi is done. @martinezferran #Transfers 🇺🇸✅

— Reshad Rahman (@ReshadRahman_) June 7, 2023