Η ένωση παικτών της Euroleague, ανέδειξε τον Τόμας Γουόκαπ, ως τον καλύτερο αμυντικό της λίγκας. Μετά τον Σλούκα, άλλος ένας παίκτης του Ολυμπιακού, κατακτά βραβείο, από τους ίδιους τους καλαθοσφαιριστές.

Ο Αμερικανός γκαρντ, τη φετινή σεζόν ήταν -κατά κοινή ομολογία- ο κορυφαίος αμυντικός της διοργάνωσης. Παρόλο που το αντίστοιχο βραβείο της Euroleague το κέρδισε ο Ταβάρες, οι παίκτες της λίγκας, εκτίμησαν την μαχητικότητα του Αμερικανού.

Δείτε το σχετικό ποστάρισμα:

2023 ELPA Players’ Choice Award “BEST DEFENDER” goes to Thomas Walkup 🙌

🔎 Most dominant defensive player with the biggest impact on his team’s defensive play.

🎨 by @annnnnnnadesign

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/Sqx2uOljqf

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 7, 2023