Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το κέντρο διαχείρισης ειδών πρώτης ανάγκης της Περιφέρειας Αττικής.

Εικόνες ντροπής αποτύπωσε ο κινηματογραφιστής και φωτογράφος Γιώργος Μουτάφης στον χώρο της Περιφέρειας Αττικής, όπου συγκεντρώνονται ρούχα, τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειάζονται οι σεισμόπληκτοι της Τουρκίας και Συρίας.

«Για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Έτσι καταλήγει η βοήθεια του κόσμου. Εκεί στο κέντρο διαχείρισης ειδών πρώτης ανάγκης της Περιφέρεια Αττικής όλα καλά; Ντροπή σας!», αναφέρει ο φωτογράφος σε ανάρτησή του στο Facebook.

