Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πλαταμώνα και έγινε αισθητός στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός, καταγράφηκε στις 12:53. Eίχε εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρα και το επίκεντρο ήταν 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πλαταμώνα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Ινστιτούτο του ΑΠΘ ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ με επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο 17χλμ ανατολικα Λιτοχωρου και 65 χλμ ΝΝΑ της Θεσσαλονίκης.

Τη δόνηση κατέγραψε και το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

