Οι Σαουδάραβες «χρύσωσαν» τον CR7 με ένα συμβόλαιο 2.5 χρόνια ντύνοντας τον στα χρώματα της Αλ Νασρ, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να βάζει στον τραπεζικό του λογαριασμό συνολικά 500 εκατομμύρια ευρώ, όντας πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης.

Μάλιστα κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Ρονάλντο είχε μεγάλα… κέφια τονίζοντας πως πήρε ένα μοναδικό συμβόλαιο, μιας και είναι μοναδικός παίκτης.

«Είμαι ένας μοναδικός παίκτης. Έσπασα όλα τα ρεκόρ στην Ευρώπη και θα το κάνω και εδώ. Είναι ένα μοναδικό συμβόλαιο επειδή είμαι μοναδικός παίκτης. Για μένα, αυτό είναι φυσιολογικό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

🗣️ “I’m a unique player. I beat all records there [Europe] so I want to beat a few records here. This contract is unique because I’m a unique player as well.”

Cristiano Ronaldo says he’s a unique player. 🇵🇹 pic.twitter.com/DkFLYndLlr

