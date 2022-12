Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 20 Ιουλίου του 2023, είναι «ένα θρίλερ, που βάζει στους θεατές στην αγωνιώδη και παράδοξη κατάσταση ενός αινιγματικού ανθρώπου που παίρνει το ρίσκο να καταστρέψει τον κόσμο, προκειμένου να τον σώσει».

Ο Κίλιαν Μέρφι πρωταγωνιστεί στο «Oppenheimer» που αφορά στη ζωή του Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, του ανθρώπου που δημιούργησε την ατομική βόμβα, αλλά και τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε στο πλαίσιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μετά το teaser κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας, όπου ο πρωταγωνιστής του τηλεοπτικού «Peaky Blinders», έρχεται αντιμέτωπος με το δέος και την αγωνία της κατασκευής μιας ατομικής βόμβας, καθώς γνωρίζει πως η ανθρωπότητα δεν έχει ιδέα με τι πρόκειται να έρθει αντιμέτωπη εξαιτίας του.

Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» (Κάι Μπερντ & Μάρτιν Τζ. Σέργουιν).

Χειροπαλαιστής: Ο Γιώργος Γούσης στρέφει την κάμερα στη ζωή του αδερφού του

Στην ταινία πρωταγωνιστούν

H Εμιλι Μπλαντ, η οποία θα παίξει τον ρόλο της συζύγου του Κάθριν «Κίτι» Οπενχάιμερ, οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Ματ Ντέιμον οι οποίοι θα παίξουν τους Λούις Στράους, πρόεδρο της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, και Αντιστράτηγο Λέσλι Γκρόουβς αντίστοιχα, η Φλόρενς Πιου, η οποία θα παίξει τον ρόλο της Τζιν Τάτλοκ, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών που διατηρεί σχέση με τον Οπενχάιμερ, ο Ράμι Μάλεκ, ο οποίος θα παίξει έναν επιστήμονα, ο Μπένι Σάφντι, ο οποίος θα παίξει τον Εντουαρντ Τέλερ, έναν Ούγγρο Φυσικό που είναι γνωστός ως ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου και μέλος του Manhattan Project, ο Μάικλ Ανγκαράνο ο οποίος θα παίξει τον ρόλο του Ρόμπερτ Σέρμπερ και Τζος Χάρτνετ ο οποίος θα παίξει τον πρωτοπόρο Αμερικανό πυρηνικό επιστήμονα Ερνεστ Λόρεν.