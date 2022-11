Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας επιβεβαίωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ότι «πύραυλος ρωσικής κατασκευής» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters) έπληξε την επικράτεια του κράτους-μέλους του NATO, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

«Στις 15:40 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 16:40 ώρα Ελλάδας) στο χωριό Σεβόντοφ (…) κατέπεσε πύραυλος ρωσικής κατασκευής, σκοτώνοντας δυο πολίτες της Δημοκρατίας της Πολωνίας», τονίζεται στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λούκατς Γιασίνα, εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ.

Προστίθεται πως κλήθηκε ο πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να του ζητηθούν «λεπτομερείς εξηγήσεις». Η Μόσχα από την πλευρά της μίλησε για «προβοκάτσια».

Ο πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι ανακοίνωσε σήμερα πως η Βαρσοβία αποφάσισε να αυξήσει το επίπεδο επιτήρησης του εναέριου χώρου της Πολωνίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συζήτησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ, έκανε γνωστό χθες Τρίτη ο Λευκός Οίκος, εν μέσω έντονων διπλωματικών διαβουλεύσεων μετά τις εκρήξεις στην Πολωνία.

Ο κ. Μπάιντεν, που βρίσκεται στην Ασία για σειρά συνόδων διεθνών οργανισμών, συζήτησε λίγη ώρα νωρίτερα με τον πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο πολωνός ομόλογός του Αντρέι Ντούντα, που συνομίλησαν χθες Τρίτη για τις φονικές εκρήξεις στην Πολωνία, συμφώνησαν να συντονιστούν για τα «επόμενα βήματα», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Οι δύο ηγέτες ανέφεραν ότι θα παραμείνουν σε στενή επαφή, όπως και οι ομάδες τους, για ν’ αποφασιστούν τα επόμενα βήματα όσο η έρευνα προχωρά», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της προεδρίας των ΗΠΑ.

Συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση των πρεσβευτών των κρατών μελών του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού για το ζήτημα σήμερα.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον πολωνό ομόλογό του Αντρέι Ντούντα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους χθες Τρίτη.

«Εξέφρασα συλλυπητήρια για τον θάνατο πολωνών πολιτών εξαιτίας της πυραυλικής τρομοκρατίας της Ρωσίας. Ανταλλάξαμε διαθέσιμες πληροφορίες και διευκρινίσαμε όλα τα γεγονότα. Η Ουκρανία, η Πολωνία και όλη η Ευρώπη πρέπει να προστατευθούν πλήρως από την τρομοκράτισσα Ρωσία», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος εκφράστηκε στα αγγλικά μέσω Twitter.

