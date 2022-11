Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Γενς Στόλτενμπεργκ, θα προεδρεύσει σήμερα σε «έκτακτη συνεδρίαση» των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών της ατλαντικής συμμαχίας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από it.usembassy.gov) η οποία θα είναι αφιερωμένη στις φονικές εκρήξεις στην Πολωνία χθες Τρίτη, οι οποίες αποδόθηκαν σε ρωσικούς «αδέσποτους» πυραύλους, επιβεβαίωσε χθες Τρίτη αργά το βράδυ η εκπρόσωπός του.

«Ο Γενικός Γραμματέας θα προεδρεύσει αύριο (σ.σ. σήμερα) στην κατεπείγουσα συνεδρίαση των πρεσβευτών του NATO για να συζητηθεί αυτό το τραγικό συμβάν», δήλωσε η εκπρόσωπος Οάνα Λουγκέσκου, καθώς πληροφορίες που είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς από εκρήξεις ρωσικών πυραύλων σε χωριό της ανατολικής Πολωνίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είχε μεταδώσει ότι οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν σήμερα Τετάρτη κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας για την ενεργοποίηση του μηχανισμού διαβούλευσης που προβλέπει το άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης της Συμμαχίας.

«Το ΝΑΤΟ στέκει ισχυρό», τόνισε η υπουργός Αμυνας της Γερμανίας, Κριστίνε Λάμπρεχτ, αναφερόμενη στο συμβάν στην ανατολική Πολωνία.

Πρόσθεσε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε στενή επαφή με τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ. Εξέφρασε παράλληλα τη συμπαράστασή της προς τους συγγενείς των θυμάτων.

«Η σκέψη μου απόψε είναι στους φίλους και συμμάχους μας Πολωνούς», ανέφερε η υπουργός Αμυνας μέσω Twitter.

Minister Lambrecht on the missile strikes that hit Eastern #Poland tonight. pic.twitter.com/qGhBsk4yQU

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) November 15, 2022