Ο ηθοποιός του Star Trek μιλάει μετά την πτήση στο διάστημα με τον πύραυλο New Shepard της Blue Origin τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Γουίλιαμ Στάτνερ περίμενε ότι θα επιτύχει την «απόλυτη κάθαρση» μετά την ιστορική του πτήση στο διάστημα. Αντ’ αυτού, το ταξίδι τον άφησε γεμάτο θλίψη, μια «συντριπτική θλίψη» και μια νέα εκτίμηση για την ομορφιά της Γης, δήλωσε ο ηθοποιός του Star Trek.

«Το ταξίδι μου στο διάστημα υποτίθεται ότι θα ήταν μια γιορτή- αντίθετα, ένιωσα σαν κηδεία» αναφέρεται σε απόσπασμα από το βιβλίο του Boldly Go: Reflections on a Life of Aweight and Wonder, που δημοσιεύθηκε από το Variety.

«Λατρεύω το μυστήριο του σύμπαντος. Λατρεύω όλα τα ερωτήματα που μας έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών εξερεύνησης και υποθέσεων … αλλά όταν κοίταξα προς την αντίθετη κατεύθυνση, στο διάστημα, δεν υπήρχε κανένα μυστήριο, κανένα μεγαλειώδες δέος για να αντικρίσω … το μόνο που είδα ήταν ο θάνατος» έγραψε ο Σάτνερ.

«Ένα κρύο, σκοτεινό, μαύρο κενό, βαθύ, περιεκτικό»

Οι εικόνες του ηθοποιού πιεσμένου στο παράθυρο της κάψουλας του πυραύλου Blue Origin του Τζεφ Μπέζος μεταδόθηκαν ζωντανά στη Γη τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς το τετραμελές πλήρωμα πλησίαζε το όριο του διαστήματος, γνωστό ως Γραμμή Κάρμαν, και συνέχισε.

Αλλά ο Στάτνερ, ανακαλώντας τη θέα σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, την περιγράφει ως «ένα κρύο, σκοτεινό, μαύρο κενό, βαθύ, περιεκτικό».

«Όλα όσα είχα σκεφτεί ήταν λάθος. Όλα όσα περίμενα να δω ήταν λάθος» έγραψε. «Είχα πιστέψει ότι η μετάβαση στο διάστημα θα ήταν η απόλυτη κάθαρση αυτής της σύνδεσης που αναζητούσα μεταξύ όλων των έμβιων όντων – ότι το να βρίσκομαι εκεί πάνω θα ήταν το επόμενο όμορφο βήμα για την κατανόηση της αρμονίας του σύμπαντος».

Ο Καναδός, ο οποίος καθήλωσε τον κόσμο στον ρόλο του καπετάνιου Τζέιμς Κερκ του USS Enterprise του Star Trek, ξέσπασε σε δάκρυα κατά την προσγείωση, περιγράφοντας ότι είχε «την πιο βαθιά εμπειρία που μπορώ να φανταστώ».

«Ελπίζω να μην συνέλθω ποτέ από αυτό» δήλωσε τότε. «Είμαι τόσο γεμάτος από συγκίνηση για αυτό που μόλις συνέβη. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό!».

Αλλά ένα χρόνο μετά την προσγείωση στη Γη, ο Σάτνερ έγραψε στο απόσπασμα: «Ανακάλυψα ότι η ομορφιά δεν είναι εκεί έξω, είναι εδώ κάτω, με όλους μας. Αφήνοντας αυτό πίσω μου η σύνδεσή μου με τον μικροσκοπικό πλανήτη μας έγινε ακόμα πιο βαθιά».

«Ήταν από τα ισχυρότερα συναισθήματα θλίψης που έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Η αντίθεση μεταξύ της μοχθηρής ψυχρότητας του διαστήματος και της ζεστής φροντίδας της Γης από κάτω με γέμισε με συντριπτική θλίψη.

»Κάθε μέρα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη γνώση της περαιτέρω καταστροφής της Γης από τα χέρια μας: την εξαφάνιση ειδών ζώων, χλωρίδας και πανίδας … πράγματα που χρειάστηκαν 5 δισεκατομμύρια χρόνια για να εξελιχθούν, και ξαφνικά δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ εξαιτίας της παρέμβασης της ανθρωπότητας. Αυτό με γέμισε τρόμο.

»Το ταξίδι μου στο διάστημα υποτίθεται ότι θα ήταν μια γιορτή- αντίθετα, ένιωσα σαν κηδεία» επανέλαβε ενώ σε πρόσθεσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Washington Post: «Όλοι οι άλλοι κούνησαν μπουκάλια σαμπάνιας και ήταν μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Εγώ δεν ένιωσα καθόλου έτσι. Δεν το γιόρταζα. Εγώ, δεν ξέρω, έσφιγγα τις γροθιές μου στους θεούς».

Δείτε το βίντεο με την πτήση του στο διάστημα:

*Με στοιχεία από theguardian.com