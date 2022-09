Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι κάνουν ουρές στα σύνορα της Ρωσίας για να εγκαταλείψουν τη χώρα, τα εισιτήρια για πτήσεις άνευ επιστροφής από τη Μόσχα έχουν γίνει ανάρπαστα, χθες έγιναν δεκάδες διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο και την επιστράτευση. Σε αυτές πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.300 συλλήψεις, ενώ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ όπως το CNN, ορισμένοι από τους συλληφθέντες επιστρατεύτηκαν άμεσα.

Εικόνες και βίντεο δείχνουν την Aστυνομία να επιτίθεται σε διαδηλωτές σε πολλές πόλεις, με πλάνα που δείχνουν αρκετούς διαδηλωτές σε διαδήλωση στο κέντρο της Μόσχας να απομακρύνονται από τις αστυνομικές δυνάμεις και τις Αρχές στην Αγία Πετρούπολη να προσπαθούν να περιορίσουν ένα πλήθος που φώναζε «καμία επιστράτευση» έξω από τον καθεδρικό ναό του Ισακίβσκι.

Arrests at an anti-war protest in Moscow. Similar scenes in St. Petersburg. Reports of 190 arrests at 20 (smallish) gatherings in cities across Russia pic.twitter.com/vqTi3yglm5

Η αστυνομία συνέλαβε τους διαδηλωτές σε 38 πόλεις της Ρωσίας την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η ανεξάρτητη ομάδα παρακολούθησης OVD-Info. Η εκπρόσωπος της ομάδας Μαρία Κουζνέτσοβα δήλωσε τηλεφωνικά στο CNN ότι σε τουλάχιστον τέσσερα αστυνομικά τμήματα της Μόσχας, ορισμένοι από τους διαδηλωτές που συνελήφθησαν από τα ΜΑΤ στρατολογήθηκαν απευθείας στον ρωσικό στρατό.

Τη συγκεκριμένη είδηση μεταφέρει και το NEXTA που παρουσιάζει τα χαρτιά της επιστράτευσης.

People detained at anti-war rallies in #Russia receive call-up papers

Some are left at police departments to be taken directly to the military commissariat in the morning. pic.twitter.com/uskNBG0mG7

— NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022